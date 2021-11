Valentijn Driessen: ‘Als hij schuldig is, dan rest niets anders dan ontslag’

Vrijdag, 19 november 2021 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:25

Valentijn Driessen vindt dat Heracles Almelo moet overgaan tot ontslag van Rai Vloet, indien de 26-jarige middenvelder schuldig wordt bevonden aan het dodelijk ongeluk waarbij hij in de nacht van zaterdag op zondag betrokken raakte. Daarbij raakte een vierjarig jongetje uit Zoetermeer zwaargewond, in het ziekenhuis kwam het slachtoffer om het leven. "Het is natuurlijk een dramatisch verhaal", aldus Driessen in een video-item voor De Telegraaf.

Vloet zat samen met een 26-jarige vriend uit Veldhoven in de auto die achterop die van de slachtoffers botste. Donderdagavond kwam de krant waarvoor Driessen werkt al met een enigszins cryptische conclusie over wie er gereden heeft. "Bij ons in de krant stond dat de bijrijder níét Rai Vloet was, en dat die niet onder invloed was", resumeert Driessen. "Maar er was wel iemand die wél in die auto zat onder invloed. Dat is natuurlijk de bestuurder, want de bijrijder hoef je niet te testen. Je test alleen de bestuurder. En als die andere jongen, die niet achter het stuur zat, niet gedronken heeft, dan zat Rai Vloet wél achter het stuur."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onderzoek De Telegraaf leidt tot donkerste scenario voor Rai Vloet

Rai Vloet moet de bestuurder van de auto zijn geweest, zo concludeert De Telegraaf. Lees artikel

Volgens Driessen reed Vloet 'veel te hard', al kwam dat in eerdere berichtgeving over het ongeval niet naar voren. "En onder invloed", voegt de journalist toe. De politie heeft inderdaad bevestigd dat er alcohol in het spel was. "Het is echt verschrikkelijk. En wat mij betreft: blijkt het dat hij inderdaad schuldig is aan dit dodelijk ongeval, dan rest Heracles natuurlijk niets anders dan hem te ontslaan", concludeert Driessen.

Heracles wilde aanvankelijk weinig kwijt over de zaak, maar Frank Wormuth heeft vrijdag op de persconferentie een korte reactie gegeven. "Wat er gebeurd is, is voor iedereen een grote shock", begon de trainer van de Almeloërs. "Het geeft nog altijd een beklemmend gevoel. Het is moeilijk om daarover te praten, zeg ik eerlijk." Heracles speelt zaterdag logischerwijs zonder Vloet. "We hebben een opdracht, een beroep", aldus Wormuth. "Tegen Fortuna Sittard moeten we er weer staan, hoe moeilijk het ook is."