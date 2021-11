Xavi komt met duidelijke opdracht voor Frenkie de Jong

Vrijdag, 19 november 2021 om 17:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:17

Xavi verwacht van Frenkie de Jong dat hij zich meer laat gelden in aanvallend opzicht, zo vertelde de trainer van Barcelona vrijdagmiddag op de persconferentie. Xavi benadrukte dat de 24-jarige middenvelder een belangrijke speler voor hem is, maar hoopt op een grotere doelpuntenproductie. "Hij moet in het strafschopgebied komen en scoren", aldus de trainer van Barça.

Ook onder diens voorganger Ronald Koeman kreeg De Jong al eens de opdracht om vaker te scoren en assists te geven. De Oranje-international slaagde daar afgelopen seizoen vrij goed in en kwam tot 7 goals en 8 assists in 51 officiële clubwedstrijden. In de huidige voetbaljaargang is De Jong beduidend minder productief: de voormalig Ajacied scoorde in dertien officiële duels voor Barça nog niet, maar gaf wel twee assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De Jong is heel belangrijk voor ons, zoals alle spelers dat zijn", vervolgde Xavi op het persmoment. "Hij moet in aanvallend opzicht belangrijker worden, maar ook in het verdedigende aspect hebben we hem nodig." Ook ploeggenoot Memphis Depay werd door Xavi 'heel belangrijk' genoemd. "Hij maakt hier en bij het Nederlands elftal het verschil", aldus de coach. "Hij is in staat om zelf kansen te creëren en is ook in tactisch opzicht heel belangrijk." Op welke positie Depay zaterdag in de stadderby tegen Espanyol speelt, wilde Xavi niet prijsgeven. "Hij kan op verschillende posities uit de voeten. Morgen zullen jullie zien hoe we het doen."

Ook de naam van de derde Oranje-international in de selectie van Barcelona viel kort. "Op dit moment heb ik alle spelers keihard nodig", aldus Xavi. "Ook Luuk de Jong hoort daarbij." Barcelona kan in ieder geval geen beroep doen op Dani Alves, die onlangs transfervrij werd binnengehaald. De 38-jarige rechtsback is pas in januari speelgerechtigd. "Het is jammer dat hij nog niet kan spelen, maar hij kan veel aan ons spel toevoegen", zei Xavi. "Hij heeft karakter, hij is een winnaar en hij brengt dat over op de rest van de spelers. We hebben zijn wedstrijden gezien en hij is fysiek in orde."

Xavi kwam ook terug op de tien regels die hij volgens Catalaanse media heeft opgesteld bij Barcelona. "Ik snap heus wel dat er ook een leven buiten het voetbal is", nuanceerde de oud-middenvelder. "Het gaat meer om het maken van afspraken die wij als fundamenteel zien voor hoe we als groep met elkaar omgaan. Maar ik heb nog niet de sergeant moeten uithangen. Het is de eerste dagen goed gegaan."