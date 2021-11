FC Groningen komt in actie na nieuwe hevige aardbeving

Vrijdag, 19 november 2021 om 16:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:47

FC Groningen komt met een actie om de slachtoffers van de aardbevingen in het achterland van de club te ondersteunen. Afgelopen maandag werd het dorpje Garrelsweer in de provincie Groningen getroffen door een aardschok met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter. "Samen staan we op, samen staan we achter de slachtoffers van de aardbevingen", aldus de Eredivisionist.

De club wil landelijk aandacht vragen voor de problematiek met een speciale aanvoerdersband, die zondag bij de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles om de arm zal zitten bij captain Mo El Hankouri. Ook de staf- en directieleden zullen de band dragen. Daarnaast roept FC Groningen aanvoerders van teams in het amateurvoetbal en directieleden van Groningse bedrijven op om vanaf maandag een gratis band te komen afhalen bij de Euroborg.

"Al jaren wordt Noord-Nederland en in het bijzonder Groningen geteisterd door aardbevingen ontstaan door de gasboringen", zo klinkt het. "Hoewel de club zich realiseert de problematiek niet te kunnen oplossen, wil de Trots van het Noorden een duidelijk signaal afgeven dat het meeleeft met de gedupeerden. FC Groningen wil zijn landelijke bereik gebruiken om nogmaals aandacht te vragen voor het leed van mensen die slachtoffer zijn van aardbevingen in het verzorgingsgebied van de club."

De bedoeling is dat de gaskraan in Groningen medio 2022 definitief dicht wordt gedraaid. Een aantal locaties blijft daarna stand-by; daar zal een minimale hoeveelheid gas worden gewonnen. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken temperde onlangs de verwachtingen over de sluiting van de gaskraan. Mogelijk is er meer tijd nodig om de bouw van een stikstoffabriek, die geïmporteerd gas geschikt moet maken voor de Nederlandse cv-ketels en fornuizen, af te ronden.