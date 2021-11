Ajax lijkt kansloos: ‘Ook Barcelona en Real Madrid bereiden voorstel voor’

Vrijdag, 19 november 2021 om 15:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:42

Het wordt voor Ajax steeds moeilijker om Noussair Mazraoui ervan te overtuigen een nieuw contract te ondertekenen. De 24-jarige rechtervleugelverdediger is door zijn naderende transfervrije status een gewilde speler in de Europese topcompetities. Ook Barcelona en Real Madrid hebben belangstelling om Mazraoui komende zomer in te lijven, zo meldt Sport vrijdag.

Barcelona is door de financiële problemen gedwongen om zijn heil te zoeken in goedkope versterkingen. Hoewel de club met Dani Alves onlangs een nieuwe rechtsback aantrok, is de 38-jarige Braziliaan geen oplossing voor de lange termijn. Mazraoui zou dat gezien zijn leeftijd wel kunnen worden. Ook César Azpilicueta is bij Barcelona in beeld om de rechtsbackpositie te versterken, zo schreef het Spaanstalige ESPN eerder. De 32-jarige Spanjaard beschikt bij Chelsea ook over een aflopend contract.

Ook Real Madrid wordt door het Catalaanse Sport dus genoemd als optie voor Mazraoui. De rechtervleugelverdediger van Ajax heeft over belangstelling geen klagen, want Engelse media koppelden hem eerder al aan Arsenal, Leeds United en Manchester City. Vanuit Italië zou Napoli belangstelling hebben voor Mazraoui.

Ajax hoopt nog altijd dat de twaalfvoudig Marokkaans international zijn handtekening zet onder een nieuw contract. “Wanneer ik ga bijtekenen?”, zo herhaalde Mazraoui onlangs een vraag Bij Andy in de auto! “Andy, ik zeg het je eerlijk... We zijn nu nog bezig met het proces van praten en onderhandelen. Dat is nu echt vol aan de gang. We moeten kijken wat eruit komt. Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.”