Hakim Ziyech op Instagram: ‘You can’t break what you didn‘t make’

Vrijdag, 19 november 2021 om 14:14 • Laatste update: 14:20

Hakim Ziyech spreekt op Instagram zijn steun uit aan Quincy Promes. "You can't break what you didn't make", aldus de 28-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea, die bij Ajax samenspeelde met Promes. Het Openbaar Ministerie gaat laatstgenoemde vervolgen voor poging tot doodslag (en subsidiair voor zware mishandeling) vanwege betrokkenheid bij een steekincident in de zomer van 2020, zo werd donderdag bekend. Ziyech lijkt gezien zijn post in elk geval te geloven in de onschuld van zijn vriend.