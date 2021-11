‘Nicolas Anelka wilde mij op mijn vijftiende al naar Nederland halen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Mitchy Ntelo, de goalgetter die door MVV Maastricht wordt gehuurd van Standard Luik.

Door Chris Meijer

Het had niet veel gescheeld, of Mitchy Ntelo (20) had op vijftienjarige leeftijd al de overstap gemaakt naar Nederland. “Toevallig was dat de ploeg waar MVV niet bepaald bevriend mee is”, zegt Ntelo met gevoel voor understatement. Het was Nicolas Anelka die hem in 2017 naar Roda JC Kerkrade wilde halen. De oud-spits van onder meer Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Juventus arriveerde in het kielzog van Aleksei Korotaev in Limburg, nadat de twee elkaar hadden leren kennen als buurmannen in Dubai. Toen Korotaev wegens het vermeend uitschrijven van een ongedekte cheque in de gevangenis verdween, zijn miljoenen geparkeerd bleven bij een lokale notaris en daarmee de Champions League-ambities met Roda in rook opgingen, vertrok Anelka met de noorderzon uit Kerkrade.

Daarmee ging er ook een streep door het plan van Anelka met Ntelo. Anelka - die als adviseur aan Roda verbonden was en zich bezighield met het ontwikkelen van de jeugdopleiding - wilde Ntelo in Nederland zijn eerste profcontract laten tekenen, met de ambitie om hem later de overstap naar Arsenal te laten maken. “Ja, Anelka wilde mij op mijn vijftiende al naar Nederland halen. Dat contact ging via mijn oom. Maar door administratieve problemen ben ik uiteindelijk niet naar Roda gegaan. Ik wilde toen al wel naar Nederland, maar tegelijkertijd was het ook weer geen enorme teleurstelling”, legt Ntelo uit. Uiteindelijk koos hij er destijds voor om Zulte Waregem te verruilen voor Standard Luik, ondanks dat ook Club Brugge belangstelling had.

Nu speelt Ntelo alsnog op de Nederlandse velden. “Toen ik wist dat ik niet met het eerste van Standard mocht meedraaien tijdens de voorbereiding, heb ik besloten om een club te zoeken waaraan ik verhuurd kon worden. Met MVV diende zich een mogelijkheid aan en ik heb besloten die te grijpen. Ik was meteen overtuigd, ik ben twintig en moest ergens in een eerste elftal gaan spelen. Er was ook een optie in Bulgarije, maar dat zag ik niet als een goede stap voor mijn carrière”, vertelt Ntelo. Het leek er iets meer dan een jaar geleden op dat hij die speelminuten in een eerste elftal al bij Standard zou kunnen maken. Nadat hij een langer verblijf bij Standard verkoos boven een overstap naar Eintracht Frankfurt of Antwerp en zijn eerste profcontract ondertekende, kreeg hij de kans om zich tijdens de voorbereiding en de eerste maanden van het seizoen te laten zien bij de hoofdmacht. Daarnaast maakte hij in september zijn debuut voor België Onder 19, zijn eerste jeugdinterland.

Ntelo viert het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Jong AZ en MVV (0-1).

Eigenlijk was het een perfect jaar, concludeert Ntelo. Dat hij na enkele maanden bij het eerste van Standard werd teruggestuurd naar de Onder 21, vormde echter een smetje. “Het was moeilijk om de knop om te zetten, ik was een beetje down. Mentaal is het best lastig geweest om daarvoor geduld op te brengen. Maar ik heb de knop omgezet. Als je hard genoeg werkt, zie je dat vroeg of laat wel beloond worden. Dat ik nu bij MVV in de basis speel, voelt in dat opzicht wel als een beloning.” Ntelo wist vooraf naar eigen zeggen niet al te veel over MVV, al had hij wel gehoord van de samenwerking met Standard. Naast Ntelo worden ook Allan Delferriere en Lucas Kalala momenteel gehuurd van de Belgische club. Het drietal carpoolt dagelijks vanuit de omgeving van Luik naar Maastricht.

“Dat is niet zo ver. Het was geen probleem geweest om in Maastricht te gaan wonen, want ik heb jaren in een internaat gezeten. Ik ben het wel gewend om ver van mijn familie te zijn, ook al is dat soms wel lastig. Het scheelt wel dat we met meer jongens van Standard bij MVV zijn, dat maakt het wat gemakkelijker. Ik spreek ook de taal en ben goed opgevangen. Het bevalt prima. Ik heb wat ik ben komen zoeken: speelminuten. Dat verloopt zeer goed.” Het kostte Ntelo slechts drie wedstrijden om zijn naam te vestigen bij MVV. Met een hattrick zorgde hij tegen Helmond Sport hoogstpersoonlijk voor de eerste thuiszege (3-2) van het seizoen. “Het voelde wel goed. Ik had gedroomd van een hattrick maken als profvoetballer en die droom is heel snel uitgekomen. Het was voor mij en mijn familie een mooi moment, het is iets speciaals.”

Ntelo kreeg in zijn eerste weken bij MVV ook te maken met de andere kant van de medaille. In de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen VVV-Venlo raakte hij van dichtbij voor open doel de lat, een fragment dat vervolgens veelvuldig herhaald werd. “Het was geen goed moment, we stonden ook achter en het was een belangrijke wedstrijd. Het is helaas gebeurd. Maar ja, de volgende keer mag het niet meer gebeuren. Ik sta alleen, vrij voor het doel. Dan moet die bal gewoon binnen. Het zijn momenten waar je ook weer van leert. Na de wedstrijd heb ik er wel even mee gezeten, al zei de trainer meteen dat zoiets kan gebeuren als je spits bent. Maar ik heb er niet slecht van geslapen, nee. Ik kan zoiets wel goed achter me laten.”

“Er wordt verwacht dat ik meer in de bal kom en samenspeel met de ploeg. Bij Standard moest ik meer in de diepte bewegen, daar ligt mijn kracht ook. Dat kan hier ook wel, maar je moet meer meedoen aan het spel. Ik ben er redelijk snel aan gewend geraakt, want ik ben een speler die ook graag aan de bal is”, zo analyseert Ntelo zijn spel binnen het elftal van MVV. Voorlopig was hij dit seizoen in vijftien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists. “Mijn positiespel moet ik nog verbeteren. Het is wel anders als je met een eerste elftal speelt. Het ritme, de intensiteit, de trainingen: het is allemaal anders, daar moest ik even aan wennen. Ik moet sterker in de duels zijn, goed positie kiezen en het spel sneller lezen. Week na week voel ik dat ik beter word. Als ik mezelf vergelijk met twee of drie jaar geleden, ben ik een andere speler geworden. Fysiek sterker, een completere spits.”

Ntelo passeert Mike Havekotte en tekent voor één van zijn drie doelpunten tegen Helmond Sport.

Het is de bedoeling dat Ntelo in Maastricht klaargestoomd voor een doorbraak in het eerste elftal van Standard. “Er ligt voor volgend seizoen volgens mij wel een goed plan. We zijn in gesprek met de clubleiding en we zullen zien wat er gaat gebeuren na dit seizoen. Het is duidelijk dat ik wil terugkeren naar Standard, nadat ik hier een goed seizoen heb gedraaid en me heb laten zien. Daarna wil ik me ook laten zien bij Standard. Ik heb wel het gevoel dat ik daar nu voor klaargestoomd word in Nederland. Maar als ik opties heb om in de Eredivisie te gaan spelen, is dat ook geen probleem.”

Voor het zo ver is, wil Ntelo eerst nog met MVV de play-offs om promotie zien te bereiken. Zijn persoonlijke doel voor het restant van het seizoen is een stuk ambitieuzer. “Ik ben op dit moment persoonlijk tevreden. Ik heb al vijf keer kunnen scoren. Misschien hadden dat er drie of vier meer kunnen zijn, maar voor mijn eerste seizoen in het profvoetbal gaat het prima. Ik had voorafgaand aan het seizoen gezegd dat ik vijftien keer wilde scoren. Maar ik heb de lat nu hoger gelegd en mik op 20 tot 25 doelpunten. Dat is ambitieus, maar ik ga er voor werken.”

Naam: Mitchy Ntelo

Geboortedatum: 4 mei 2021

Club: MVV Maastricht (gehuurd van Standard)

Positie: spits

Sterke punten: snelheid, doelgerichtheid, balvastheid