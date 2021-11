Ajax vreest schade van meer dan 7 miljoen euro na mededeling van OM

Vrijdag, 19 november 2021 om 13:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:39

De mededeling van het Openbaar Ministerie dat Quincy Promes vervolgd wordt voor poging tot doodslag (en subsidiair voor zware mishandeling) kan voor Ajax grote gevolgen hebben. De Amsterdammers verkochten de 29-jarige aanvaller in februari van dit jaar aan Spartak Moskou. Met de Russen werden harde afspraken gemaakt over de betaling van de transfersom bij een eventuele veroordeling.

Ajax en Spartak spraken een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro af, met daarbij 2,5 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Die variabelen zijn afhankelijk van of Spartak kampioen wordt en/of zich weet te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. In maart maakte Spartak-directeur Evgeny Melezhikov in de Russische media de overige voorwaarden bekend. Spartak betaalt de vaste transfersom in zeven termijnen: elk half jaar een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De betalingsplicht van Spartak geldt voor elk half jaar dat Promes inzetbaar is voor de club. Dat betekent dat wanneer de vleugelspits na een eventuele veroordeling vast komt te zitten, de overgebleven termijnen vervallen voor de Russen. Ajax heeft op dit moment pas 1,2 miljoen euro van de vaste transfersom ontvangen; in februari zal de volgende termijn gestort worden op de bankrekening van de Amsterdammers. Alleen al van de vaste transfersom staat nu dus nog een bedrag van 7,3 miljoen euro open, al zal Promes niet op korte termijn veroordeeld worden.

Een zittingsdatum is vooralsnog nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Promes kan kiezen voor een videoverbinding, zodat hij het proces vanuit Rusland kan bijwonen. Daarmee lijkt de inzetbaarheid van de aanvaller voor Spartak in ieder geval voorlopig gegarandeerd. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf gaf vrijdag te kennen dat een eventueel opgelegde straf niet zonder meer uitgevoerd kan worden, omdat Promes in Rusland is.

“Nederland kan vragen om uitlevering, maar dat is een langdurig proces”, aldus Belleman. Als Promes niet komt opdagen en veroordeeld wordt, dan ligt het volgens Belleman voor de hand dat er een Europees arrestatiebevel wordt uitgevaardigd. “Dan loopt Promes het risico dat hij wordt aangehouden zodra hij een voet over de grens van een Europees land zet.”