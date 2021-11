Feyenoord slaat voorlopig niet toe en krijgt concurrentie vanuit de Bundesliga

Vrijdag, 19 november 2021 om 11:28

Hertha BSC heeft zich gemengd in de strijd om Fredrik André Björkan, zo meldt Sport Bild. De 23-jarige linksback is bij FK Bodö/Glimt in het bezit van een aflopend contract en bevindt zich nadrukkelijk op de radar bij Feyenoord. De Rotterdammers slaan volgens Feyenoord Transfermarkt voorlopig echter nog niet toe.

Feyenoord en Björkan bereikten afgelopen zomer al een persoonlijk akkoord, maar van een transfer kwam het niet. De tweevoudig Noors international is vanaf 1 januari transfervrij op te pikken, daar zijn contract bij FK Bodö/Glimt afloopt. Björkan - opgeleid door de regerend kampioen én koploper van Noorwegen - staat niet alleen bij Feyenoord op het verlanglijstje, want Hertha zou hem nu ook graag transfervrij willen binnenhalen.

Scouts van Hertha hebben Björkan verschillende keren aan het werk gezien en zijn klaarblijkelijk overtuigd geraakt. Ondanks dat RTV Rijnmond eerder meldde dat ‘de kans groot is dat Björkan in januari transfervrij naar De Kuip gehaald zou worden’, is Feyenoord voorlopig niet van plan om door te pakken. “Feyenoord slaat (vooralsnog) niet toe - club en speler waren afgelopen zomer al wel persoonlijk akkoord”, schrijft Feyenoord Transfermarkt op Twitter.

Feyenoord Transfermarkt meldde eerder al dat er door de financiële situatie van Feyenoord alleen ruimte was voor zogenaamde prio-signings. “Ook zijn er wat twijfels over de spelopvatting en speelstijl bij FK Bodö/Glimt. Natuurlijk blijft Björkan de meest interessante transfervrije optie voor de reserverol op de linksbackpositie, maar er gaan vanzelf ook clubs komen die tekengeld kunnen bieden. Het is afwachten en allemaal nog niet zeker”, schreef Feyenoord Transfermarkt twee weken geleden. Björkan moet bij Feyenoord in eerste instantie de stand-in worden van Tyrell Malacia. Sinds het vertrek van Ridgeciano Haps naar Venezia is Malacia nog de enige echte linksback in de selectie.