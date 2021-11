Jurgen Ekkelenkamp: ‘Dat is wel een grappig verschil met Ajax’

Vrijdag, 19 november 2021 om 11:03

Jurgen Ekkelenkamp kijkt voorlopig tevreden terug op de keuze om Ajax te verruilen voor Hertha BSC. De 21-jarige middenvelder noemt de Bundesliga in gesprek met het Algemeen Dagblad ‘een hele leuke competitie’. Verder gaat Ekkelenkamp in op de verschillen tussen Hertha en Ajax.

“Ik speel best veel. Het enige wat een beetje lastig is, is dat ik dat vooral nog als invaller doe”, begint Ekkelenkamp. Hij speelde voorlopig acht wedstrijden voor Hertha, waarvan twee als basisspeler. Ekkelenkamp noemt het feit dat hij wat later instroomde als oorzaak daarvoor. “De Bundesliga was al vier speelronden onderweg. Dan is het wat lastiger om direct een basisplaats af te dwingen, maar dat betekent niet dat ik er geen vertrouwen in heb dat dat alsnog gaat gebeuren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een hele leuke competitie”, vervolgt Ekkelenkamp over de Bundesliga, waarin Hertha de dertiende plaats bezet. “Je kan van bijna iedereen winnen, al steken Dortmund, Leipzig en vooral Bayern er bovenuit. Maar verder is het lastig te voorspellen. Dat maakt het leuk. Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ik merk ook dat dit typisch mijn voetbal is. Het tempo ligt hoog en het spel gaat heen en weer. Daar hou ik van. Aanvallen of verdedigen maakt mij niet veel uit.”

“Bij Hertha vinden ze het prima als je thuis ontbijt. Dat is wel een grappig verschil met Ajax, waar iedereen zich om negen uur meldt voor het ontbijt”, zegt Ekkelenkamp over de verschillen tussen Hertha en Ajax. Hij zegt in de eerste week ook even te hebben moeten wennen aan de intensiteit van de trainingen. “Ook dat is anders dan bij Ajax. Daar speelden we doordeweeks vaak Champions League en dan kun je niet te intensief trainen. Dat hebben we bij Hertha niet. Daardoor zijn de trainingen automatisch ook zwaarder.”