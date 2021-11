Fortuna Sittard stunt met de komst van Andreas Samaris

Vrijdag, 19 november 2021 om 10:08 • Yanick Vos • Laatste update: 11:45

Fortuna Sittard krijgt per direct de beschikking over Andreas Samaris, de 32-jarige Griekse middenvelder die sinds zijn vertrek bij Benfica afgelopen zomer clubloos was. Met Samaris krijgt trainer Sjors Ultee een brok aan ervaring in zijn selecte, daar de controleur 39 interlands achter zijn naam heeft staan. In de zomer van 2014 betaalde Benfica nog tien miljoen euro aan Olympiacos om Samaris in huis te halen.

Met Samaris kijgt Ultee de beschikking over een middenvelder met veel internationale ervaring. Hij speelde in 2014 met Griekenland op het WK in Brazilië en kwam namens Olympiacos en Benfica in actie in zowel de Champions League als Europa League. Zijn aflopende contract werd vorig seizoen niet verlengd, waardoor beide partijen na zeven seizoenen uit elkaar gingen. Bij Fortuna Sittard heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van dit seizoen.

“Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe avontuur”, zegt de rechtsbenige middenvelder op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben nu een paar dagen in Nederland en het bevalt me goed. Na een prachtige periode in Portugal kijk ik enorm uit naar dit nieuwe avontuur en zal er alles aan doen om belangrijk te zijn voor het team.”

“We halen met Andreas enorm veel kwaliteit in huis, normaal gesproken is een speler van zijn kaliber niet haalbaar voor ons”, zegt technisch directeur Sjoerd Ars. “Hij heeft de afgelopen dagen een uitstekende indruk op ons gemaakt. Als speler, maar ook zeker als mens. Hij is een op-en-top prof en ondanks zijn mooie carrière nog steeds enorm hongerig. Ondanks dat onze focus ligt bij het aantrekken van aanvallende versterkingen is dit een type die we nog niet hadden. Gelukkig komt hij voor het sportieve en niet het financiële plaatje. Hopelijk is hij snel wedstrijdfit.”