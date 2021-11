Barcelona maakt zich geen zorgen dat Chelsea clausule van 50 miljoen licht

Vrijdag, 19 november 2021 om 09:17 • Chris Meijer

Barcelona maakt zich volgens Fabrizio Romano geen zorgen over de geruchten over Gavi en Chelsea. Sport wist donderdag te melden dat the Blues bereid zouden zijn om de afkoopclausule in het nog tot medio 2023 lopende contract te lichten. Barcelona is tegelijkertijd bezig om het contract van de zeventienjarige middenvelder te verlengen en is door de voortgang van de onderhandelingen hoopvol gestemd.

Er ligt momenteel een vijfjarig contract op tafel voor Gavi, met wie er nog altijd onderhandeld wordt. Romano stelt dat de afgelopen weken voortgang is geboekt in de onderhandelingen tussen Gavi en Barcelona, waardoor hij spoedig zijn handtekening moet gaan zetten onder een nieuw contract. Om die reden maakt Barcelona zich geen zorgen over de berichten dat Chelsea geïnteresseerd zou zijn en van plan is om snel actie te ondernemen.

Gavi heeft voorlopig nog een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract bij Barcelona en Chelsea is bereid om dit bedrag op tafel te leggen. Zolang Gavi zijn nieuwe contract nog niet heeft getekend, kunnen clubs hem relatief eenvoudig oppikken in Barcelona. Als Barcelona erin slaagt om hem een nieuw contract te laten ondertekenen - een van de prioriteiten van voorzitter Joan Laporta - lijkt dit gevaar geweken, want Gavi moet een vergelijkbare afkoopclausule als Ansu Fati en Pedri krijgen. Zij hebben sinds hun contractverlenging een gelimiteerde transfersom van een miljard euro.

Barcelona pikte Gavi in 2015 op in de jeugdopleiding van Real Betis. Sinds hij op elfjarige leeftijd in Catalonië terechtkwam, heeft hij zich stormachtig ontwikkeld. Gavi is dit seizoen doorgebroken in het eerste elftal en heeft voorlopig veertien wedstrijden op zijn naam staan. In oktober maakte Gavi zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje, waar hij de afgelopen vier interlands basisspeler was.