Transfervrij vertrek na dik twintig jaar op handen door keuzes Solskjaer

Vrijdag, 19 november 2021 om 08:18 • Yanick Vos • Laatste update: 08:58

Jesse Lingard lijkt Manchester United na dit seizoen transfervrij te gaan verlaten. Volgens de BBC zijn de onderhandelingen over een nieuw contract stukgelopen. De aanvallende middenvelder ziet niets meer in nieuwe gesprekken en zou zelfs in januari al op huurbasis willen vertrekken. De 28-jarige Lingard speelt al sinds zijn zevende bij the Red Devils.

Manchester United had het contract van Lingard graag verlengd, mede doordat hij vorig seizoen grote indruk maakte op huurbasis bij West Ham United. Afgelopen zomer stonden de clubs in de rij om hem over te nemen; zes clubs toonden concrete interesse. Lingard koos er echter voor om voor zijn kans te gaan onder manager Ole Gunnar Solskjaer. Echter, Lingard verscheen dit seizoen tot dusver pas één keer in de basis. Na de verloren League Cup-wedstrijd tegen West Ham United in september zat er voor Lingard geen basisplaats meer in.

Dit seizoen kwam Lingard in alle competities pas zeven keer als invaller binnen de lijnen, met een totaal van 76 speelminuten. Zijn bijrol bij Manchester United heeft ertoe geleid dat hij zijn plek in de nationale ploeg van Engeland is kwijtgeraakt. Volgens Engelse media behoort Lingard, net als Jadon Sancho en Donny van de Beek, tot de spelers die verbaasd zijn over het besluit van Solskjaer om ondanks tegenvallende prestaties vast te houden aan zijn vaste basisspelers.

Lingard lijkt Manchester United in januari hoe dan ook te willen verlaten. Tijdens de interlandperiode in oktober gaf hij nog aan dat hij regelmatig in actie wil komen met oog op zijn kansen bij de nationale ploeg. Hij wil met Engeland naar het WK in Qatar en zonder speeltijd lijkt dat een utopie, beseft de international. Manchester United hervat de Premier League zaterdag tegen Watford, waarna dinsdag de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal op het programma staat.