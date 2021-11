Giovanni van Bronckhorst neemt drie Nederlanders mee naar Rangers

Vrijdag, 19 november 2021 om 07:04 • Yanick Vos

Giovanni van Bronckhorst neemt Roy Makaay mee als assistent-trainer naar Rangers, zo meldt het Algemeen Dagblad. De nieuwe trainer van de Schotse topclub kiest voor een Nederlandse technische staf. Behalve Makaay kiest hij ook voor bekende namen als Yöri Bosschaart en Arno Philips, die meegaan in een rol als respectievelijk video-analist en fysiektrainer.

Van Bronckhorst werd donderdagavond benoemd tot trainer van Rangers, waar hij de opvolger is van Steven Gerrard. Laatstgenoemde werd onlangs aangesteld bij Aston Villa in de Premier League. De 46-jarige Van Bronckhorst heeft in Glasgow voor Makaay gekozen als zijn rechterhand. De twee kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord en het Nederlands elftal. Daarnaast was Makaay al werkzaam als trainer van Jong Feyenoord en als spitsentrainer van de hoofdmacht op het moment dat Van Bronckhorst hoofdtrainer was in Rotterdam.

Ook Bosschaart en Philips zijn bekende namen voor Van Bronckhorst, die maandag voor het eerst op het trainingsveld staat in Schotland. De twee assisteerden de voormalig Oranje-international, goed voor 106 interlands, ook bij Guangzhou R&F in China. Volgens de krant stond ook de naam van Jean-Paul van Gastel op het lijstje van Van Bronckhorst. Van Gastel was eerder al assistent van de hoofdtrainer bij Feyenoord en Guangzhou R&F, maar staat nog tot de jaarwisseling onder contract bij de laatste club. Of hij later nog aansluit bij Rangers, is volgens de berichtgeving afwachten.

In een eerder stadium vielen voormalig Rangers-middenvelder Gennaro Gattuso (clubloos), Kjetil Knutsen (Bodö/Glimt) en Alexander Blessin (KV Oostende) al af als kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Glasgow. Het wordt voor Van Bronckhorst zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij Guangzhou R&F in december 2020. De oud-linksback werkte daarvoor vier seizoenen succesvol als trainer van Feyenoord en werd in 2017 landskampioen met de Rotterdamse club. Ook won Van Bronckhorst twee keer de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord.