Voetbalpraat schrikt van berichtgeving over Ünüvar: ‘Hier is Ajax niet blij mee’

Donderdag, 18 november 2021 om 23:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:03

De analisten van Voetbalpraat zijn geschrokken van berichtgeving over Naci Ünüvar. De achttienjarige aanvaller van Ajax kreeg dinsdag in de interland tussen Oranje Onder-19 en de leeftijdsgenoten van Israël (1-4 zege) al vroeg een schop te verwerken en raakte daardoor geblesseerd. Omdat Oranje echter geen wisselspelers had, werd Ünüvar na een behandeling van twintig minuten weer het veld ingestuurd. Hij heeft 'bijna een uur meegehinkeld', schreef De Telegraaf.

Oranje werd in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Bondscoach Bert Konterman was er vanwege een besmetting niet bij; de KNVB maakte dinsdagochtend al bekend dat Konterman 'en één ander staflid' het teamhotel in Israël hadden verlaten nadat zij een positieve coronatest terugkregen. "Om het risico op meer besmettingen zoveel mogelijk te beperken en gezien de omstandigheden ter plaatse, heeft het team daarnaast besloten om het minimale aantal spelers en stafleden mee te nemen naar de wedstrijd", klonk het vanuit Zeist.

Presentator Leo Driessen van Voetbalpraat spreekt van een 'heel opmerkelijk' verhaal. "Een speler wordt twintig minuten langs de kant verzorgd, en om elf spelers te hebben zet je 'm daarna weer erin. Dan speel je toch beter met tien man?", vraagt hij zich af. Oranje Onder-19 boekte uiteindelijk een 1-4 zege. De ploeg won afgelopen week met 5-0 tegen Cyprus en met 4-0 van Moldavië en had zich daardoor al geplaatst voor de finaleronde van de EK-kwalificatie. "Ik denk dat ze hier bij Ajax niet blij mee zijn", geeft de aanwezige oud-voetballer Berry Powel dan ook aan.

Kees Kwakman is over het geheel bijzonder goed te spreken over het seizoen van Ünüvar. In dertien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden voor Jong Ajax was hij goed voor acht doelpunten en vijf assists. "Het lijkt een beetje alsof hij de handschoen heeft opgepakt", merkt Kwakman op. "Voetballen is denk ik nooit het probleem geweest, je ziet hem soms echt magistrale dingen doen. De vraag is, en hetzelfde geldt een beetje voor Sontje Hansen, hoe hij het fysiek gaat bolwerken. Als je ziet hoe de aanvallers bij Ajax zonder bal omschakelen en wat voor werk die afleveren, dan moet Ünüvar nog wel even een stap maken. Dat is helemaal niet erg, want hij is nog steeds jong, maar het moet wel in het koppie zitten."