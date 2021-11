Van Bronckhorst doet nog geen poging voor hereniging met Feyenoorder

Donderdag, 18 november 2021 om 23:34 • Dominic Mostert

Voor Jens Toornstra ligt momenteel geen transfer naar Rangers in het verschiet. Schotse media brachten de aanvoerder van Feyenoord de afgelopen week voorzichtig in verband met de nieuwe werkgever van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar volgens Feyenoord Transfermarkt speelt er momenteel niets tussen de partijen.

Sinds Van Bronckhorst de favoriet werd om Steven Gerrard op te volgen bij Rangers, wordt in Schotland gespeculeerd over de transferplannen van de trainer. Football Scotland noemde Toornstra en Guus Til als mogelijke versterkingen, al werd niet beweerd dat er sprake is van serieuze interesse in de twee Feyenoorders. De Daily Record voegde er donderdagochtend aan toe dat Toornstra in beeld kan komen bij een eventueel vertrek van Glen Kamara. "Toornstra speelde buitengewoon goed onder Van Bronckhorst en speelt nu nog wekelijks voor een topploeg uit de Eredivisie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toornstra, 32 jaar, beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord. Hij is daarom vanaf 1 januari vrij om met geïnteresseerde clubs uit het buitenland in gesprek te gaan. Eind september liet Toornstra tegenover Voetbal International echter weten graag in De Kuip te blijven. "Er groeit echt iets en ik ben trots dat ik aanvoerder van de ploeg mag zijn. Ik heb eerder aangegeven dat ik graag langer bij Feyenoord blijf en die gedachte is niet veranderd." Volgens zaakwaarnemer Leegreg Fer heeft Feyenoord aangegeven in gesprek te willen gaan over een nieuw contract.

Toornstra, actief als rechtsbuiten en middenvelder bij Feyenoord onder Arne Slot, werd deze zomer gepromoveerd tot aanvoerder in De Kuip. Hij kwam in 2014 voor 3,5 miljoen euro over van FC Utrecht en speelde sindsdien 283 officiële wedstrijden, waarin hij 63 keer scoorde en 56 assists gaf. Intern ontvangt hij de nodige complimenten bij Feyenoord. "Dat respect zie je dan graag terug in contractverlenging, of tenminste een poging daartoe", zei Fer. "Er is nog geen datum geprikt om in gesprek te gaan, maar de directie heeft wel aangegeven dat dit zal gebeuren."