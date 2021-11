Onderzoek De Telegraaf leidt tot donkerste scenario voor Rai Vloet

Donderdag, 18 november 2021

Rai Vloet is de persoon die vorige week op de A4 met alcohol op een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, zo redeneert De Telegraaf donderdagavond. In de nacht van zaterdag op zondag botste een auto met Vloet en een 27-jarige vriend van de middenvelder van Heracles Almelo op een auto met daarin een man, een vrouw en twee kinderen. Een vierjarig jongetje uit Zoetermeer raakte daarbij zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Vooralsnog was onduidelijk wie de bestuurder was van de auto waarin Vloet zat, maar volgens De Telegraaf wijst alles erop dat de middenvelder van Heracles zelf reed. Volgens de krant wordt ‘door meerdere personen’ bevestigd dat de vriend door wie Vloet vergezeld werd slechts bijrijder was in de auto en dat die persoon geen alcohol gedronken had. Het voorgaande leidt dus tot de conclusie dat Vloet de persoon is die de auto met een slok op bestuurde.

De Telegraaf sprak met bekenden uit de omgeving van de vermeende bijrijder, die een goede vriend van Vloet is en als amateurvoetballer speelt bij derdedivisionist UNA. "Hij is dinsdag weer bij de club geweest. Even langs de training. Daarin heeft hij opnieuw de spelersgroep toegesproken en verteld wat er is gebeurd", aldus de anonieme bron.

De politie Noord-Holland bevestigt aan De Telegraaf te weten wie er ten tijde van het ongeluk achter het stuur zat. "Dat klopt. Dat heeft één van hen bekend", aldus een woordvoerder, die daaraan toevoegt dat bij één van de twee inzittenden een ademanalyse is afgenomen waaruit blijkt dat deze persoon alcohol had gedronken. De politie kan niet bevestigen dat Vloet de bestuurder was, hetgeen te maken heeft met de privacywetgeving.

Vloet en de tweede inzittende werden na het fatale ongeluk gearresteerd, maar kwamen daarna vrij snel weer op vrije voeten. De 26-jarige middenvelder van Heracles raakte gewond bij het ongeluk en mocht zich eerst medisch laten behandelen, alvorens hij terugkeerde voor verhoor. Beiden blijven verdachten in de zaak.