Krankzinnige prijsstijging in Engeland: seizoenkaart wordt € 4.630,00

Donderdag, 18 november 2021 om 20:37 • Laatste update: 20:46

In Engeland heeft men donderdag met verbazing gereageerd op de verhoging van de seizoenkaartprijzen door Chelsea. Supporters die een vaste zitplaats op de tribunes van Stamford Bridge aan de lange zijden willen, betalen vanaf volgend seizoen ruim € 4.600,00 per stoel.

Chelsea voert derhalve een exorbitante prijsverhoging door. Waar een seizoenkaart aan de lange zijde dit seizoen op Stamford Bridge nog ‘slechts’ 1.250,00 pond kost, oftewel € 1.485,00, daar kost diezelfde seizoenkaart vanaf volgend seizoen 3.900,00 pond, oftewel ongeveer € 4.630,00. Het zijn de duurste seizoenkaarten die de Londense grootmacht zal aanbieden. The Blues achten een verdriedubbeling van de prijs gerechtvaardigd, omdat de twee lange zijdes van het stadion recentelijk een transformatie hebben ondergaan. Zo zou het aantal eetgelegenheden en het aantal televisieschermen flink zijn uitgebreid en de wifiverbinding op de tribunes sterk verbeterd zijn, schrijft de Daily Mail.

Een seizoenkaart bij Chelsea geeft recht op toegang tot alle thuiswedstrijden in de Premier League, negentien in totaal, plus alle thuisduels in de diverse nationale bekertoernooien. De goedkoopste seizoenkaart vanaf volgend seizoen kost omgerekend € 1.780,00 en geeft recht op een plekje achter één van beide doelen. "Dit moet een vergissing zijn. Hoe kan de club deze prijzen rechtvaardigen?", schrijft een Chelsea-fan verontwaardigd op Twitter. Een andere supporter van de club noemt de prijsstijging 'insane', oftewel krankzinnig of gestoord.

De seizoenkaarten van Chelsea à € 4.630,00 worden de duurste in de Premier League. Op dit moment worden de duurste seizoenkaarten in de hoogste Engelse voetbalafdeling aangeboden door Tottenham Hotspur, dat € 2.640,00 vraagt voor zijn duurste seizoenkaarten en stadsgenoot Arsenal (€ 2.390,00) daarmee voorblijft. Van alle Premier League-clubs biedt Burnely zijn duurste seizoenkaarten dit seizoen voor de laagste prijs aan: circa € 770,00.