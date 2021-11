Eljero Elia kiest bij rentree voor zeer opvallend rugnummer

Donderdag, 18 november 2021 om 19:10 • Laatste update: 19:17

Eljero Elia gaat dit seizoen bij ADO Den Haag met een opvallend rugnummer spelen. De 34-jarige vleugelaanvaller heeft woensdag bij zijn presentatie gekozen voor het rugnummer 77. Elia speelde niet eerder in zijn carrière met voorgenoemd rugnummer.

Elia debuteerde in 2004 in het betaald voetbal voor ADO en speelde uiteindelijk drie seizoenen in de hoofdmacht van de club. Hij droeg in die seizoenen achtereenvolgens de rugnummers 23, 19 en 14. In 2007 stapte Elia over naar FC Twente, waar hij gedurende twee voetbaljaargangen met het rugnummer 15 speelde.

Na zijn vertrek naar Hamburger SV in 2009 maakte Elia zich het rugnummer 11 eigen. Met voorgenoemd rugnummer speelde hij op clubniveau bij Hamburger SV, Werder Bremen, Feyenoord, Istanbul Basaksehir en FC Utrecht; alleen bij Juventus (rugnummer 17) en Southampton (rugnummer 22) droeg hij een ander rugnummer op clubniveau. Voor het Nederlands elftal droeg Elia rugnummer 17 en 21.

Bij ADO wordt het rugnummer 11 momenteel gedragen door Ricardo Kishna. Ook de rugnummers 17 (Yahya Boussakou), 21 (Gregor Breinburg) en 22 (Robert Zwinkels) zijn bezet. Derhalve is de keuze van Elia, die een contract tot het einde van dit seizoen heeft getekend bij de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie, gevallen op rugnummer 77.

Mogelijk is het rugnummer 77 een eerbetoon aan rapgroep SFB (Strictly Family Business). De leden van de rapgroep zijn net als Elia afkomstig uit Den Haag en zijn, zo is algemeen bekend, zeer goed bevriend met Elia. SFB bracht in augustus 2017 een muziekalbum uit met de naam 77 Nachten, vernoemd naar de 77 nachten die de leden van de rapformatie vanaf december 2017 vastzaten in een Surinaamse gevangeniscel op verdenking van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje en het verspreiden van een seksfilmpje.