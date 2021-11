Vitesse voorkomt transfervrij vertrek van sterkhouder met nieuw contract

Donderdag, 18 november 2021 om 15:38 • Yanick Vos • Laatste update: 15:58

Matús Bero en Vitesse zijn het eens geworden over een nieuw contract. De 26-jarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot aan de zomer van 2023. In de overeenkomst is een optie opgenomen voor nog een seizoen. Met de deal voorkomt technisch directeur Johannes Spors een transfervrij vertrek, daar de Slowaaks international over een aflopende verbintenis beschikte.

Spors laat op de clubwebsite weten zeer verheugd te zijn met de contractverlenging van de zestienvoudig international. “Matús is een zeer belangrijke schakel in ons team. Zijn mentaliteit en leiderschap maken hem een rolmodel binnen onze ploeg. Daarnaast is hij met name van grote waarde met zijn loopvermogen, ervaring en inzicht”, aldus Spors. “Om veel redenen zijn we blij dat Matúš nog langer aan ons verbonden zal zijn.”

Bero speelde dit seizoen zijn honderdste wedstrijd voor Vitesse. “Dat is iets waar ik trots op ben. Het voelt ook heel goed dat hier waarschijnlijk nog veel duels bij zullen komen”, aldus Bero. “Ik heb me de afgelopen jaren al enorm ontwikkeld bij Vitesse. Fysiek, maar ook voetballend. De Nederlandse Eredivisie heeft mijn spel en kwaliteiten op een positieve manier beïnvloed”, zegt Bero, goed voor 19 doelpunten in 112 wedstrijden voor de Arnhemmers.