OM vervolgt Quincy Promes voor poging tot doodslag

Donderdag, 18 november 2021 om 14:36 • Yanick Vos • Laatste update: 14:53

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft besloten om Quincy Promes te vervolgen voor poging tot doodslag en subsidiair voor zware mishandeling. De Oranje-international wordt ervan verdacht een familielid te hebben gestoken. Bij het steekincident, dat plaatsvond na afloop van een familiefeest eind juli 2020 in Abcoude, liep de neef van de voetballer fors knieletsel op.

Het OM wil niet officieel bevestigen dat het om Promes gaat, maar schrijft in een persverklaring over een 29-jarige man uit Amsterdam. Eind mei 2021 is het onderzoeksdossier door de politie ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. “Bestudering van dat dossier door de officier van justitie leidde afgelopen juli al tot de ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan”, zo meldt het OM. “Deze voorgenomen vervolgingsbeslissing is toen ook bekendgemaakt aan de verdachte en zijn raadsman. De definitieve beslissing zou volgen nadat eventuele onderzoekswensen van de advocaat van de verdachte waren toegekend en uitgevoerd. Dat is inmiddels grotendeels gebeurd.”

Een zittingsdatum is nog niet bekend. “De verdachte is op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden en op dinsdag 15 december na te zijn verhoord heengezonden op last van de officier van justitie. Hij is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris wat tot gevolg heeft dat hij is vrijgelaten zonder dat er voorwaarden aan die vrijlating zijn gesteld”, aldus het OM over de aanvaller van Spartak Moskou. “Het actuele onderzoeksdossier is inmiddels zowel aan de advocaat van de verdachte als aan de advocaat van het slachtoffer verstrekt.”

De aanvaller, destijds nog speler van Ajax, werd in december aangehouden en bracht een paar dagen door in de cel. Na verhoor sloot hij weer aan bij de selectie van de Amsterdammers. Hij ontkent dat hij zijn neef heeft gestoken. “Al die mediaberichten en negativiteit om mij heen. Daar ben ik erg van geschrokken”, liet Promes optekenen in de media. “Maar de waarheid zal boven water komen. Ik zag dat men zijn oordeel al klaar had. Onterecht. Daar had ik moeite mee.”

De neef van Promes sprak zich eerder dit jaar uit over het incident. De Telegraaf schreef destijds dat hij nog altijd bezig is met revalidatie, traumaverwerking en het zoeken naar een nieuw doel in zijn leven, omdat hij door de schade aan zijn knie zijn werkzaamheden voor zijn klusbedrijf niet meer kan uitvoeren. Traplopen, rennen, bukken en hurken kan hij niet meer nadat een messteek pezen en spierweefsel in zijn knie doorkliefde. Het slachtoffer gaf aan niet te begrijpen waarom het zo lang duurt voordat justitie in actie komt en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz suggereerde dat dit te maken heeft met het EK, waar Promes afgelopen zomer aan deelnam met het Nederlands elftal.

“Ik ben tijdens het feest nog met Quincy op de foto geweest. Later sloeg de stemming om voor mij onduidelijke reden om en werd ik aangevallen toen het feest eigenlijk al was afgelopen”, vertelde Simon Erisko aan De Telegraaf. De krant heeft vanwege de privacy van het slachtoffer een gefingeerde naam gebruikt. “Plotseling zag ik mijn neef met een woeste blik in zijn ogen op me afstormen. Ik deinsde naar achteren en viel achterover. Dat redde denk ik mijn leven want anders was het mes niet in mijn knie maar in mijn bovenlichaam terechtgekomen. Ik voelde meteen mijn been warm worden van het bloed.”