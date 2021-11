Feyenoord ontvangt recordboete na tweeluik met Union Berlin

Donderdag, 18 november 2021 om 14:24 • Yanick Vos • Laatste update: 14:32

De UEFA heeft Feyenoord een recordboete opgelegd naar aanleiding van ongeregeldheden rond de dubbele ontmoeting met 1. FC Union Berlin in de Conference League. De Rotterdammers moeten een bedrag van 153.750 euro overmaken naar de bankrekening van de UEFA. Het totaal aan boetes dit Europese seizoen bedraagt nu 277.875 euro.

De thuiswedstrijd tegen Union Berlin op 21 oktober heeft Feyenoord de hoogste boete in de clubgeschiedenis opgeleverd: 91.000 euro. De Rotterdammers melden op de clubwebsite dat de boete bestaat uit drie delen. De UEFA bestraft de club voor het afsteken van vuurwerk (70.000 euro), het blokkeren van de trappen (11.000 euro) en het provocerend uiten van beledigende teksten (10.000 euro). Voor deze laatste twee bedragen heeft Feyenoord UEFA gevraagd om nadere motivering.

De uitwedstrijd tegen Union Berlin (1-2) leverde niet alleen drie punten op, maar ook een boete van 62.750 euro. De club krijgt een boete van 36.500 euro vanwege het afsteken van vuurwerk en 26.250 euro voor het gooien van voorwerpen. “De forse boetes voor de wedstrijden tegen FC Union Berlin zijn alweer de vijfde en zesde geldstraffen voor Feyenoord in de Europese campagne van seizoen 2021/22”, aldus Feyenoord. “In de voorrondes van de UEFA Europa Conference League kreeg Feyenoord na de thuisduels tegen FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg driemaal een boete opgelegd. Ook na het thuisduel in de groepsfase tegen Slavia Praag, eind september, werd Feyenoord beboet.”

“Feyenoord betreurt het ten zeerste dat de club dit seizoen al € 277.875,- aan boetes heeft moeten betalen aan UEFA en roept het hiervoor verantwoordelijke deel van de supporters andermaal op om te stoppen met bovengenoemde gedragingen die de club grote financiële en overige schade berokkenen”, benadrukt de club via de officiële kanalen.