Dick Schreuder volgt Art Langeler op als trainer van PEC Zwolle

Donderdag, 18 november 2021 om 14:03 • Yanick Vos • Laatste update: 14:20

Dick Schreuder wordt de nieuwe trainer van PEC Zwolle, zo bevestigt de club donderdag. De vijftigjarige coach komt over van Vitesse, waar hij werkzaam was als assistent-trainer. De broer van Alfred Schreuder zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Bij de hekkensluiter van de Eredivisie is hij de opvolger van Art Langeler, die afgelopen dinsdag opstapte.

Schreuder was eerder werkzaam als assistent-trainer bij TSG Hoffenheim en Philadelphia Union. Als hoofdtrainer stond hij al eens voor de groep bij SDV Barneveld en VV Katwijk. “PEC Zwolle is een hele mooie club met een goede visie die bij mij past en ik ben dan ook erg blij met deze kans”, zegt Schreuder, die sinds afgelopen zomer werkzaam was bij Vitesse. “Natuurlijk zit de club sportief in zwaar weer, maar ik kan niet wachten om van start te gaan. Daarbij gaan we met z’n allen voor één doel: PEC Zwolle in de Eredivisie houden!”

“Met Dick hebben we een trainer aangetrokken die perfect in ons profiel past”, reageert technisch manager Mike Willems op de clubwebsite op de aanstelling van de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk, Stoke City, Helmond Sport, Go Ahead Eagles en FC Groningen. “Hij heeft een innovatieve voetbalvisie, drive en persoonlijkheid. Het doet mij daarbij goed dat het zo snel gelukt is met Dick rond te komen, zodat hij vanaf vrijdag meteen voor de groep kan staan.” Schreuder debuteert aanstaande zondag (14.30 uur) langs de lijn als PEC Zwolle op bezoek gaat bij Feyenoord.

Vitesse betreurt het vertrek van de assistent van hoofdtrainer Thomas Letsch. “Wij hadden Dick graag aan boord gehouden, maar gunnen hem deze nieuwe uitdaging”, aldus technisch directeur Johannes Spors. “Na meerdere jaren zijn waarde als assistent te hebben getoond krijgt hij nu de mogelijkheid om een welverdiende klus als hoofdcoach aan te nemen. Dick is, na Joseph Oosting, alweer onze tweede assistent-trainer die dit half jaar de kans krijgt om de eindverantwoordelijke te worden bij een club in de Eredivisie. Dat zegt ook iets over Vitesse; het onderstreept dat wij een club zijn die niet alleen spelers, maar ook trainers (door)ontwikkelen.” Oosting is sinds dit seizoen trainer van RKC Waalwijk.