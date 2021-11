Nederlands toptalent Sankoh tekent vijfjarig contract in Bundesliga

Donderdag, 18 november 2021 om 13:56 • Yanick Vos

Het Nederlandse toptalent Mohamed Sankoh heeft een nieuw contract getekend bij VfB Stuttgart. De achttienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2026. De voormalig jeugdspeler van Sparta Rotterdam speelt sinds de zomer van vorig jaar bij de Bundesliga-club.

Sankoh speelde sinds de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Stoke City, nadat hij daarvoor jaren had doorgebracht in de academie van Sparta Rotterdam. Door de verhuizing van zijn moeder naar Engeland kwam de jonge spits samen met broer Abdul bij the Potters terecht. In anderhalf jaar speelde Sankoh zestien wedstrijden in de Onder-18 van Stoke, waarin hij goed was voor negen doelpunten en negen assists. Hij maakte tevens zijn debuut in de Onder-23 van Stoke City, voor wie hij voorlopig negen keer in actie kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn stormachtige ontwikkeling bleef niet onopgemerkt, want hij speelde zich in de kijker bij Chelsea, Atlético Madrid, Juventus, Barcelona, Celtic en AC Milan. Gezien dit rijtje clubs is misschien enigszins verrassend dat VfB Stuttgart aan de haal ging met de jeugdinternational, die in 2019 deel uitmaakte van het Oranje Onder 17 dat zich in Ierland tot Europees kampioen kroonde. Sankoh sloot bij die Schwaben aan in de Onder 19, terwijl het tweede elftal van VfB Stuttgart uitkomt op het vijfde niveau van het Duitse voetbal.

Vorig jaar tekende Sankoh een vijfjarig contract bij Stuttgart, de club waar hij op 25 april zijn debuut in de Bundesliga maakte in de uitwedstrijd tegen RB Leipzig. Zijn nieuwe verbintenis zal een opsteker zijn, daar hij sinds augustus geblesseerd aan de kant staat. In een oefenwedstrijd tegen Greuther Fürth liep hij een zware knieblessure op. Inmiddels is hij op de weg terug, in de hoop zo snel mogelijk zijn rentree te maken.

“Mo Sankoh heeft alle kwaliteiten om zich te ontwikkelen tot een topaanvaller”, zegt sportief directeur Sven Mislintat op de clubwebsite. “Hij heeft niet alleen de voetbalvaardigheden, maar zijn mentaliteit en werklust vallen ook op. Mo heeft zich niet uit het veld laten slaan door de zware blessure. We zijn ervan overtuigd dat Mo een lange en hopelijk succesvolle carrière zal hebben als hij het revalidatieproces achter de rug heeft.”