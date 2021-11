Hirving Lozano plaatst statement na uitspraak over transferwens

Hirving Lozano heeft donderdag een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van een uitspraak die hij eerder deze week deed in gesprek met TV Azteca Deportes. In het interview liet de Mexicaans international weten dat hij naar een grotere club wilde dan Napoli. Op Instagram benadrukt de ex-PSV’er dat hij helemaal geen plannen heeft om Napels op korte termijn te verlaten.

“Ik denk dat ik bij een competitieve club speel met erg goede ploeggenoten, daardoor heb ik mezelf ontwikkeld”, zei de 26-jarige Lozano deze week tegenover de Mexicaanse televisiezender. “De waarheid is dat ik graag voor een grotere club wil spelen. Ik zie mezelf als een heel competitieve speler die een duidelijk doel voor ogen heeft. Ik zit op een goed niveau en wil een stap zetten.”

“Soms kunnen mijn woorden buiten de context geplaatst worden”, schrijft Lozano donderdag op Instagram. “Iemand met een andere intenties dan de correcte weergave te brengen, geeft dan een verkeerde uitleg.” De aanvaller, wiens contract in Napels doorloopt tot aan de zomer van 2024, heeft geen plannen om zijn huidige werkgever op de korte termijn te verlaten.

“Het is niet mijn intentie om mijn woorden te verduidelijken of in te trekken. Het gaat mij om de feiten”, benadrukt de 51-voudig international. “En de feiten zijn dat ik in Napels leef, mijn kinderen er opgroeien en vrienden maken en de vrienden van mijn vrouw Napolitanen zijn, net als mijn buren en mijn vrienden. Ik speel voor Napoli en hoop dat nog lang te doen. Ik doet het niet omdat het alleen een voetbalteam is, ik doe het omdat Napels de plek is waar ik gelukkig ben en mijn thuis is.”