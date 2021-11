Bayern wil transfervrij vertrek voorkomen met peperduur contract

Donderdag, 18 november 2021 om 11:22 • Yanick Vos

Bayern München is in gesprek met Niklas Süle over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de Duitse verdediger loopt na dit seizoen af en met een vernieuwde verbintenis wil de Duitse grootmacht een transfervrij vertrek voorkomen. Volgens Sport1 wordt er gesproken over een contract ter waarde van tien miljoen euro per jaar.

Met een aflopend contract wordt Süle gezien als een interessante optie voor veel clubs buiten Duitsland. In de wandelgangen werd hij reeds in verband gebracht met een zomerse overstap naar Newcastle United. Florian Plettenberg, journalist van Sport, meldde eerder deze maand nog dat er momenteel geen gesprekken lopen tussen Süle en the Magpies, maar dat alle opties op tafel liggen. Hoofdtrainer Julian Nagelsmann wil de 37-voudig international graag voor Bayern behouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Volker Struth, zaakwaarnemer van Süle, ontkende de geruchten rond zijn cliënt en de Premier League-club. “Een investeerder heeft die club Newcastle overgenomen, waardoor ze schijnbaar de rijkste club ter wereld zijn. Dus dan krijg je iedere week weer nieuwe geruchten. Nu gaat het om Süle, binnenkort gaat het over Kingsley Coman en dan weer Erling Braut Haaland”, zei hij in de Duitse media.

Het management van Süle wil graag snel duidelijk en daar lijkt Bayern op in te haken. Technisch directeur Hasan Salihamidzic wil het contract van de 26-jarige centrumverdediger verlengen. In navolging van BILD schrijft nu ook Plettenberg dat een contract van tien miljoen euro per seizoen tot de mogelijkheden behoort. Bovendien staat Süle niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in de Allianz Arena.

Süle is niet de enige speler van wie Salihamidzic het contract wil verlengen. Duitse media meldden deze week dat ook aan een nieuwe verbintenis van doelman Manuel Neuer wordt gewerkt. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2023. De 35-jarige keeper wil zelf graag bij Bayern München blijven en naar verluidt wordt er gesproken over een nieuw contract tot medio 2025.