Louis van Gaal onthult reden achter pijnlijke misser met Thomas Müller

Donderdag, 18 november 2021 om 11:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:25

Louis van Gaal heeft de reden onthuld achter het misgrijpen van Thomas Müller. De Nederlandse oefenmeester probeerde in het verleden als manager van Manchester United tot twee keer toe de aanvaller van Bayern München in te lijven, maar moest toezien hoe diens vrouw, Lisa Müller, dit verijdelde. Van Gaal vertelt over de anekdote in het boek Bayern Insider van BILD-verslaggever Christian Falk.

Van Gaal werkte tussen 2009 en 2011 bij Bayern nauw samen met Müller en wenste de schaduwspits zowel in 2014 als 2015 naar Engeland te halen, toen hij aan het roer stond bij Manchester United. De Engelse topclub had 100 miljoen euro klaarliggen en een jaarsalaris van ruim 19 miljoen euro, maar van een transfer kwam het nooit. De Duitse tabloidkrant BILD heeft nu de exacte reden achter het misgrijpen onthuld. Volgens Van Gaal stond mevrouw Müller niet open voor een verhuizing naar de Premier League.

"Dat was de reden dat Thomas de aanbieding van mijn assistent Marcel Bout, die alle gesprekken met hem voerde, afsloeg", aldus Van Gaal in het boek. De oefenmeester, die uiteindelijk twee jaar aan het roer zou staan bij United, verklaarde dat de club een jaar eerder ook al in de race was voor de Duits international. "In 2014 was de Raad van Bestuur van Bayern München volhardend", aldus de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. Sinds de afwijzing heeft Müller zijn contract in de Allianz Arena twee keer verlengd. Momenteel ligt de aanvaller tot medio 2023 vast in Zuid-Duitsland.

Thomas Müller runt naast zijn voetbalcarrière een succesvol bedrijf met de handel in paardensperma. Het echtpaar had al een aantal paarden van naam in de stal staan, maar breidde de diensten uit met de verkoop van sperma. Geïnteresseerden kunnen hun paard in het fokseizoen laten bevruchten door de paarden van Müller en zijn vrouw, waarmee de aanvaller volgens de Duitse krant 'sperma-miljonair' kan worden. Lisa Müller is een bekende dressuurruiter die in het verleden verschillende titels op haar naam schreef.