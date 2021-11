AC Milan en Zlatan Ibrahimovic komen spoedig met contractnieuws

Donderdag, 18 november 2021 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme

Zlatan Ibrahimovic gaat zijn contract bij AC Milan met een jaar verlengen, weet La Gazzetta dello Sport. Volgens de roze sportkrant gaan beide partijen tijdens de komende transferperiode met elkaar in gesprek over de nieuwe verbintenis. Ibrahimovic moet straks tot medio 2023 vast komen te liggen in Milaan. De huidige verbintenis van de Zweed loopt komende zomer af.

Volgens bovengenoemde krant voelt Ibrahimovic zich goed bij Milan en is de club te spreken over zijn functioneren. Verwacht wordt dan ook dat beide partijen zonder al te veel hobbels tot een nieuwe overeenkomst gaan komen. Ibrahimovic geldt als grootverdiener in de selectie van AC Milan en strijkt jaarlijks een salaris van zeven miljoen euro op. De aanvaller keerde in 2020 terug bij de Milanese topclub, nadat hij in het seizoen 2010/11 werd gehuurd van Barceona en een jaar later definitief de overstap maakte naar Italië.

Dit seizoen wordt de aanvaller vooralsnog geteisterd door blessureleed. Ibrahimovic kwam tot op heden drie keer tot scoren in acht wedstrijden in alle competities. Tot overmaat van ramp raakte hij in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje (1-0 verlies) ook nog zijn basisplek in de Zweedse nationale ploeg kwijt. Bondscoach Janne Andersson gaf in de spitspositie de voorkeur aan Alexander Isak. Desondanks is Ibrahimovic vastbesloten om met Zweden naar het WK in Qatar te gaan volgend jaar. Door de nederlaag tegen Spanje is de ploeg van Andersson veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Naast de contractverlenging van Ibrahimovic wil AC Milan ook de samenwerking met Theo Hernández, Ismaël Bennacer en Rafael Leão verlengen. De verlengingen van Alessio Romagnoli en Franck Kessié behoren eveneens tot de prioriteiten, maar verwacht wordt dat beide speler hun contract niet gaan verlengen, waardoor ze komende zomer gratis de deur uitlopen. Zowel Romagnoli als Kessié heeft een contract tot medio 2022. I Rossoneri zullen in de komende dagen wel de contractverlenging van trainer Stefano Pioli tot juni 2024 bekendmaken, meldde Fabrizio Romano.