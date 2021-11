Fabrizio Romano zet streep door geïnteresseerde club voor Van de Beek

Donderdag, 18 november 2021 om 09:50 • Chris Meijer • Laatste update: 10:02

Real Madrid heeft momenteel geen belangstelling voor Donny van de Beek, zo benadrukt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert reageert daarmee op berichten vanuit Spanje dat de 24-jarige middenvelder zou zijn aangeboden bij Real Madrid. Romano stelt dat er veel clubs geïnteresseerd zijn in de diensten van Van de Beek.

In Engeland werd Van de Beek de afgelopen tijd in verband gebracht met Newcastle United, Wolverhampton Wanderers en Everton. Romano beaamt dat veel clubs belangstelling hebben voor Van de Beek, maar dat er momenteel geen sprake is van ‘gesprekken, een aanbod of onderhandelingen’ met Real Madrid. Vanuit Spanje klonken afgelopen dagen geluiden dat Real Madrid van plan was om de belangstelling voor Van de Beek nieuw leven in te blazen.

Real Madrid zou voor Van de Beek in de zomer van 2020 de overstap naar Manchester United maakte al een akkoord hebben gehad met Ajax over een transfersom van naar verluidt vijftig miljoen euro. Door de uitbraak van de coronapandemie ging een transfer van de negentienvoudig Oranje-international uiteindelijk niet door. Manchester United telde 39 miljoen euro neer om hem van Amsterdam naar Engeland te halen, maar zijn verblijf daar verloopt tot nu toe behoorlijk teleurstellend.

Over het algemeen hoeft Van de Beek niet te rekenen op een basisplaats bij Manchester United. Dit seizoen speelde hij pas vijf wedstrijden en als manager Ole Gunnar Solskjaer de komende weken niet vaker een beroep op hem doet, is het de bedoeling dat hij in januari een transfer gaat maken. Real Madrid werd genoemd als gegadigde om hem te verlossen uit zijn sportief uitzichtloze situatie en binnen te halen als de opvolger voor Luka Modric, maar de Koninklijke blijkt dus niet in de markt te zijn. Het contract van Van de Beek in Manchester loopt nog door tot medio 2025.