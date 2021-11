The Sun onthult schokkende details van gevangenis waar Mendy vastzit

Donderdag, 18 november 2021 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:53

De gevangenis waar Benjamin Mendy wordt vastgehouden wordt geteisterd door een 'verstrengeld web van bendes', heeft The Sun onthuld. In het cellencomplex, HMP Altcourse in Liverpool, vinden gemiddeld 29 aanvallend per maand plaats tussen gevangenen. Afgelopen jaar zijn er in totaal 338 aanvallen geweest, zo weet de krant. Mendy, die sinds augustus wordt vastgehouden, heeft zes aanklachten van verkrachting en aanranding achter zijn naam staan.

De cijfers zijn schokkend, gezien het feit dat de gevangenen het afgelopen jaar nauwelijks naar buiten konden vanwege de coronapandemie. Volgens The Sun wordt de gevangenis geteisterd door rivaliserende bendes, die het geweld niet schuwen. De gedetineerden gaan elkaar te lijf met geïmproviseerde wapens als scheermesjes die verborgen zijn in tandenborstels. In 35 van de 338 gevallen van geweld tussen juli 2020 en juni 2021 werd een wapen gebruikt. 53 aanvallen resulteerden in een doorverwijzing, waarbij één gevangene tien maanden extra kreeg.

Bovengenoemde krant baseert zijn cijfers op een onlangs verschenen rapport. "Het lokale en stedelijke verzorgingsgebied van de gevangenis heeft geleid tot meer conflicten. Deze verplaatsen zich van de gemeenschap naar de gevangenis", valt te lezen in het jaarverslag van de Independent Monitoring Board. "Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het ontrafelen van het verwarde web van de Liverpool-bendes. Tijdens de rapportageperiode was de gemiddelde gevangenispopulatie 1113 met een gemiddeld aantal aanvallen van 29 per maand, wat neerkomt op iets meer dan 2 procent."

Benjamin Mendy wordt ervan verdacht zes verkrachtingen en één aanranding te hebben gepleegd. De linkervleugelverdediger zit sinds augustus in voorlopige hechtenis. In oktober werd een borgtocht van de voetballer geweigerd door een rechter na een verhoor van vijftig minuten. Het was de derde borgtochtaanvraag die Mendy had ingediend. Op 24 januari volgend jaar zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechter. De verdediger van Manchester City werd gearresteerd nadat een zeventienjarig meisje beweerde dat ze in augustus door hem seksueel zou zijn misbruikt in zijn villa in Cheshire, zo'n vijftig kilometer ten oosten van Liverpool.