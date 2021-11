‘Ajax strijdt met AZ en VfB Stuttgart om handtekening van Anrie Chase’

Donderdag, 18 november 2021 om 08:00 • Chris Meijer • Laatste update: 08:19

Ajax is nadrukkelijk in de markt voor Anrie Chase, zo meldt Sponichi. De Japanse sportkrant schrijft dat het de bedoeling is dat de zeventienjarige centrumverdediger vanaf februari zal meetrainen in Amsterdam. Ajax is echter niet de enige gegadigde, want ook AZ, VfB Stuttgart en verschillende clubs uit de Japanse J-League hebben belangstelling voor Chase.

Chase wordt op 24 maart van het volgende kalenderjaar achttien, waarna hij een internationale transfer kan maken. De verdediger - zoon van een Japanse moeder en een Amerikaanse vader - speelt nog niet voor een Japanse profclub, maar komt uit voor de Fukushima Shoshi High School. Daar is hij overigens al wel uitgegroeid tot jeugdinternational voor Japan en inmiddels is er de nodige belangstelling ontstaan voor Chase.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De centrumverdediger - door voormalig Japans international Atsuto Uchida bestempeld als ‘monster’ - trainde afgelopen zomer al mee bij AZ. Hij maakte minuten bij Jong AZ in de wedstrijd om de zogenaamde Future of Football Cup tegen de beloften van RB Leipzig. Volgens Sponichi is het plan dat Chase vanaf februari ook in Amsterdam een stage zal afwerken. VfB Stuttgart zou echter ook ‘enthousiast’ zijn over Chase en hoopt hem te verleiden tot een overstap naar Duitsland.