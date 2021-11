Peter Bosz: ‘Ze hadden moeten vragen: ‘Wil je bondscoach worden?’’

Donderdag, 18 november 2021 om 07:41

Peter Bosz zegt ‘helemaal niet bezig te zijn’ met het bondscoachschap. De huidige trainer van Olympique Lyon vertelt in een interview met Voetbal International dat hij reeds twee keer gepolst is om het roer over te nemen bij het Nederlands elftal. De laatste keer, voordat Frank de Boer werd aangesteld als bondscoach, werd er alleen gevraagd of Bosz beschikbaar was.

“De eerste keer toen ik werd gepolst, was ik net bij Dortmund. De tweede keer was voor de aanstelling van Frank de Boer. Toen zat ik bij Leverkusen en werd alleen gevraagd of ik beschikbaar was. Ze hadden moeten vragen: ‘Wil je bondscoach worden?’ Dan had ik ze kunnen vragen contact op te nemen met Leverkusen en misschien waren ze er dan uitgekomen”, vertelt Bosz. Hij heeft bij Olympique Lyon een contract tot medio 2023, terwijl de KNVB normaal gezien in december 2022 op zoek gaat naar een opvolger voor Louis van Gaal.

Daar zegt Bosz overigens helemaal niet mee bezig te zijn. “Ik heb het goed naar mijn zin. Dit is een grote club met een geweldige achterban, goede spelers en een goede staf. Dus ik vind het niet gepast daar nu op te reageren. Dat is niet opportuun. Maar los van de actuele situatie: iedere Nederlandse trainer is trots als hij wordt gevraagd bondscoach te worden. De situatie moet ook net zo uitkomen. Of ze moeten er op tijd met je over babbelen”, stelt de voormalig oefenmeester van onder meer Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund.

Na een lastige start heeft Bosz de boel bij Olympique Lyon inmiddels op de rit. Hij bekent zich te hebben afgevraagd of hij zijn speelstijl ingeslepen zou krijgen. “Bij Borussia Dortmund heb ik meegemaakt dat spelers gingen rebelleren, omdat zij vonden dat ze er slecht uitzagen in mijn speelwijze. Dat heb ik hier niet gezien”, aldus Bosz. De komst van Jérôme Boateng, Emerson en Xherdan Shaqiri was daarin belangrijk. “Zij hebben bij Bayern München, Chelsea en Liverpool gespeeld. Die zijn gewend hoog te pressen. Dat heeft enorm geholpen om aan de groep duidelijk te maken hoe het is op deze manier te spelen.”