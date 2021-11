‘Bij Ajax liep hij wel met een glimlach over het veld en dat is minder geworden’

Donderdag, 18 november 2021 om 07:20

Er worden in het programma Voetbalpraat van ESPN vraagtekens geplaatst bij de rol van Frenkie de Jong in de wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen (2-0). Arnold Bruggink is van mening dat de middenvelder van Barcelona dinsdagavond ‘niet in zijn kracht gebruikt werd’. Sjoerd Mossou - journalist van het Algemeen Dagblad - voegt toe dat De Jong tegenwoordig in tegenstelling tot zijn tijd bij Ajax minder met een glimlach over het veld loopt.

“Ik moest denken aan het interview van Hans (Kraay junior, red.), die vond dat Frenkie de Jong wat hoger op het veld moest spelen”, begint Bruggink in het praatprogramma. De Jong had tegen Noorwegen een redelijk defensieve rol op het middenveld. “Als je hem zo gaat gebruiken... Zet hem dan in ieder geval op de positie waar hij ook bij Ajax speelde, met iemand naast hem. En zet Marten de Roon op die plek neer. Dan gebruik je Frenkie de Jong echt in zijn kracht. Tegen Noorwegen dacht ik: dit hadden veel van ons ook kunnen doen.”

Presentator Vincent Schildkamp haalt aan dat De Jong altijd ‘een natuurlijke voetballer was, waar het spelplezier van afspatte’. Dat lijkt in zijn woorden ‘een beetje weg’, omdat hij een ‘geagiteerde’ indruk maakt. “Dat heeft hij altijd gehad. Bij Barcelona staat hij met het mopperen op de scheidsrechter ook vaak vooraan”, reageert Bruggink. Kees Kwakman benadrukt dat De Jong dit ook in zijn tijd bij Ajax al deed.

“De Jong wordt een beetje onderschat zonder bal”, gaat Kwakman verder. “Hij onderschept ook veel ballen en is heel snel. Oranje had aandacht besteed aan Martin Ödegaard. Als hij de bal kreeg, moesten ze er bovenop zitten. Dat deed De Jong het beste. Verdedigend had hij een belangrijke taak, maar dat is jammer omdat hij dan minder voetbal kan brengen.”

“Tegenstanders zijn zich ook op hem gaan instellen”, stelt Mossou. “Die wedstrijd tegen Frankrijk (2-0 overwinning in de Nations League in 2018, red.) waarin hij zo geweldig speelde, zie je nu niet meer gebeuren. Tegenstanders laten dat niet meer gebeuren. En ja, het is ook niet onlogisch dat wanneer je in deze fase van je carrière bij Barcelona speelt met al dat gezeik, je af en toe minder zin hebt dan in de vrolijke tijd. Dat zie je wel terug in zijn benadering van de scheidsrechters. Ja, dat was altijd zo. Maar bij Ajax liep hij wel met een glimlach over het veld en dat is minder geworden.”