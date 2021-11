Dusan Tadic: ‘Eerlijk, het zou heel vreemd voor me zijn’

Donderdag, 18 november 2021 om 06:49

Dusan Tadic zou het ‘vreemd’ vinden om op het WK tegen het Nederlands elftal te spelen, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. De aanvoerder van Ajax plaatste zich afgelopen zondag met Servië dankzij een 1-2 overwinning op Portugal voor het toernooi dat over een jaar in Qatar wordt afgewerkt. Tadic rekent op het WK liever af met andere landen.

“Ik heb de wedstrijd niet gezien en zat nog in Servië. Ik ben heel blij voor Oranje dat ze met 2-0 van Noorwegen hebben gewonnen en net als Servië naar het WK gaan. Geweldig voor Daley (Blind), Davy (Klaassen), Ryan (Gravenberch), Devyne (Rensch) en m’n andere Nederlandse oud-ploeggenoten. Het Nederlands elftal hoort op het WK, evenals Servië”, geeft Tadic te kennen over de door Oranje met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Hij krijgt de vraag of het mooi zou zijn om het Nederlands elftal op het WK te treffen.

“Eerlijk, het zou heel vreemd voor me zijn. Ik hou van Nederland en wil graag een keer tegen Oranje spelen, want dat heb ik nog nooit mogen beleven. Maar elkaar op het WK moeten uitschakelen... Ik heb veel vrienden in Oranje spelen. Dan liever andere grote landen verslaan in Qatar”, stelt Tadic. De aanvaller - met een doelpunt en een assist van grote waarde in Portugal - spreekt lovende woorden over de Servische bondscoach Dragan Stojkovic, in zijn woorden ‘iemand die de boel heeft omgegooid en de Serviërs laat voetballen naar zijn visie en onze kwaliteiten’.

“Hij hangt de Nederlandse voetbalfilosofie aan en wil dat we offensief, aantrekkelijk, creatief voetbal spelen en dominant aan de bal zijn. Dat past heel goed bij deze spelersgroep”, vertelt Tadic. De plaatsing voor het WK leverde de spelers van Servië een extra premie van een miljoen euro op, zo beloofde president Aleksandar Vucic voorafgaand aan de reis naar Portugal. “Haha, ja, dat was voor het hele team bestemd, niet voor mij alleen. We hebben een premie ontvangen voor plaatsing, maar van de gift van de president hebben we een groot deel afgestaan aan goede doelen.”