Voormalig toptalent van Barcelona (19) breekt door bij verrassende koploper

Donderdag, 18 november 2021 om 00:15 • Laatste update: 00:11

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige middenvelder Robert Navarro, die leert van de besten bij Real Sociedad. Zo kreeg de tiener de kans om te trainer onder Xabi Alonso en is hij nu ploeggenoot van David Silva.

In Spanje zijn er twee jeugdacademies die boven de rest uitsteken als het gaat om de ontwikkeling van jonge talenten. De ene is is de wereldberoemde jeugdopleiding van Barcelona: La Masía, terwijl de andere, Zubieta van Real Sociedad, iets minder bekend is buiten Spanje. Xabi Alonso, Mikel Oyarzabal en Xabi Prieto zijn slechts een paar van de spelers die de afgelopen jaren bij de club uit San Sebastian zijn doorgebroken en het nationale team van Spanje hebben vertegenwoordigd. Het goede werk van de jeugdopleiding wordt benadrukt door het feit dat de ploeg van trainer Imanol Alguacil, die grotendeels uit eigen jeugd bestaat, momenteel koploper in LaLiga is.

Een speler die zijn stempel begint te drukken op het eerste elftal is het tienertalent Navarro. De middenvelder heeft niet in één, maar in beide hoog aangeschreven jeugdacademies van Spanje gespeeld. Navarro werd op tienjarige leeftijd in de opleiding van Barcelona opgenomen. Kenners binnen de muren van La Masía beschouwden hem als een van de grootste talenten op het middenveld in zijn leeftijdscategorie.

Vanwege zijn grote potentie haalde Navarro op zestienjarige leeftijd de krantenkoppen binnen en buiten Catalonië, toen hij in de zomer van 2018 bij Barcelona vertrok. In de tijd dat Josep Maria Bartomeu nog president van de club was vond er een exodus van jonge toptalenten plaats. Xavi Simons ging naar Paris Saint-Germain, Sergio Gómez vertrok naar Borussia Dortmund, terwijl Navarro - die ook in de belangstelling stond van Arsenal en Manchester City - koos voor Monaco, nadat hij het vertrouwen verloor in het pad dat Barça voor hem had uitgestippeld richting het eerste elftal.

Dankzij de doorbraak van Kylian Mbappe in het Stade Louis II had Monaco een grote aantrekkingskracht op talentvolle jongeren. De Monegasken slaagden erin om zowel Navarro als zijn ploeggenoot Jordi Mboula van Barça naar het prinsdom te halen. Navarro's verblijf duurde echter amper een jaar. Hij werd wel de jongste debutant in de geschiedenis van Monaco, toen hij op zestienjarige leeftijd tegen Canal Roussilon (0-1 winst) in de Coupe de France een kwartier voor tijd mocht invallen. Dit bleek tevens zijn enige optreden voor de club te zijn. Real Sociedad slaagde er in de zomer van 2019 in om Navarro terug te halen naar zijn vaderland. Los Txuri-urdines betaalden zes miljoen euro en boden hem een een driejarig contract aan dat met nog eens drie jaar verlengd zou kunnen worden.

Navarro's komst naar Estadio Anoeta wekte gezien zijn verleden vanzelfsprekend veel belangstelling. Wat misschien nog wel het meest intrigerend was, was dat de tiener zich onder de vleugels van een clubicoon als Xabi Alonso kon ontwikkelen. Na zijn voetbalpensioen kreeg Alonso de leiding over het B-elftal van Real Sociedad, een team dat bijna uitsluitend bestond uit eigen jeugdspelers en dat in die tijd speelde op het derde niveau in Spanje.

In die functie kreeg Alonso de groeibriljant Navarro onder zijn hoede. Hoewel de jonge middenvelder er in zijn eerste seizoen niet direct in slaagde om wekelijks uit te blinken, liet hij met zijn prestaties in de loop van het seizoen 2020/21 zien waarom de Basken hem zo graag wilden binnenhalen. In 26 wedstrijden was het tienertalent goed voor 11 doelpunten en 5 assists. Hiermee had hij een belangrijk aandeel in de promotie van Real Sociedad B naar de Segunda División.

“Robert heeft een enorm potentieel. Hij is alleen nog een momentvoetballer”, zei Alonso aan het begin van Navarro's productieve seizoen. “Als je jezelf graag laat zien en creativiteit hebt, moet je die creativiteit koppelen aan rendement. Dan kun je een goede speler worden en niet alleen een mooie, en dat is waar Robert op dit moment aan moet werken.” Navarro's prestaties in zijn tweede seizoen bij de club zorgden ervoor dat hij al snel een aantal kansen kreeg om mee te trainen met het eerste elftal van Real Sociedad. Hij maakte in december vorig jaar zelfs zijn debuut voor de hoofdmacht, toen hij in het Camp Nou in de laatste 35 minuten mocht invallen tegen zijn voormalige club Barcelona (2-1 verlies).

De middenvelder kwam toen niet verder dan die ene competitiewedstrijd tegen Barça, maar in het huidige seizoen heeft hij een grotere inbreng. Navarro is momenteel een vaste waarde in de selectie van trainer Alguacil. In LaLiga kwam hij tot nog toe tot vier optredens. Omdat de jongeling bij het eerste elftal zit, krijgt hij de kans om te leren van een andere legendarische Spaanse middenvelder, teamgenoot David Silva. “Trainen en spelen naast hem is ongelooflijk”, vertelde Navarro aan SportsFinding.com. “Als ik met hem train, probeer ik zoveel mogelijk te leren. Ik ben nog jong, dus hij geeft me veel advies. Op die manier kan ik mezelf verder ontwikkelen. Ik probeer net zoveel inzet te tonen als David Silva, want hij is ook een echte prof.”

Navarro lijkt de juiste adviezen van Silva op te volgen. Zijn optreden tegen Levante (1-0 winst) in augustus werd door Mundo Deportivo beschreven als ‘angstaanjagend goed’, ook al stond hij slechts acht minuten op het veld. De creatieveling staat bekend als een echte dribbelaar. Zijn rechtervoet is wat hem zo speciaal maakt. Zowel zijn passes als zijn schoten zijn van loepzuivere nauwkeurigheid. En hoewel hij nog een lange weg te gaan heeft als het gaat om zijn ontwikkeling, had hij tot nu toe nauwelijks betere leermeesters kunnen hebben. Navarro heeft de stempels ‘afkomstig van La Masía’ en ‘afkomstig van Zubieta’, iets waar elke Spaanse voetballer jaloers op zou zijn. Het ziet ernaar uit dat de creatieve middenvelder van deze unieke opleiding de vruchten gaat plukken.