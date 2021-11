The Times: Eerste topaankoop van Newcastle moet uit Oranje komen

Woensdag, 17 november 2021 om 23:27 • Laatste update: 23:35

Stefan de Vrij staat hoog op het wensenlijstje van Newcastle United, zo meldt The Times. The Magpies willen hun selectie in januari flink versterken en de 29-jarige verdediger van Internazionale is mede vanwege zijn medio 2023 aflopende contract een interessante optie. Eerder werd De Vrij door La Repubblica al gelinkt aan Tottenham Hotspur.

Sinds de overname door het Saudische Public Investment Fund is er een duidelijke verandering opgetreden in de categorie spelers die door Newcastle wordt bekeken. De Premier League-club richt zich vooral op de Serie A en ziet De Vrij als een potentieel transferdoelwit. Newcastle moest dit seizoen in 11 competitiewedstrijden al 24 tegentreffers slikken en is naarstig op zoek naar een defensieve leider die de ploeg in januari kan versterken. De Vrij ligt nog anderhalf jaar vast in Milaan en hoeft daardoor mogelijk niet de hoofdprijs te kosten, zo is de gedachte in Newcastle.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast De Vrij heeft Newcastle zijn pijlen volgens de Britse kwaliteitskrant ook gericht op zijn teamgenoot Marcelo Brozovic. De middenvelder loopt op 1 juli 2022 uit zijn contract bij Inter en gesprekken met de clubleiding van Inter over verlenging hebben vooralsnog geen witte rook opgeleverd. Volgens the Times is verder ook Thomas Strakosha van SS Lazio in beeld bij de Engelsen om het keepersgilde op St. James' Park te versterken.

Tot slot is ook Aaron Ramsey een optie voor Newcastle. De middenvelder van Juventus heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een rentree in de Premier League ambieert. Zijn huidige salaris van zo’n 475.000 euro per week vormt echter vooralsnog een struikelblok, aangezien Allan Saint-Maximin, de topverdiener van Newcastle, minder dan een kwart van dat bedrag opstrijkt. Aanstaande zaterdag neemt Newcastle het in de Premier League op tegen Brentford. De nieuwe trainer Eddie Howe zal dan voor het eerst op de bank zitten.