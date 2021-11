Eyong Enoh heeft vertrouwen in doorbraak bij Ajax: ‘Hij is veel beter dan ik’

Woensdag, 17 november 2021 om 22:44 • Jeroen van Poppel

Eyong Enoh voelt zich meer dan zeven jaar na zijn afscheid nog altijd nauw verbonden met Ajax. Bashan Enoh, de zoon van de oud-middenvelder, speelt in de jeugdopleiding voor de Onder 15 van de Amsterdammers. Zijn trotse vader hoopt als vanzelfsprekend op een doorbraak in het eerste elftal van Ajax. "Altijd als ik hem zie spelen denk ik: hij is veel beter dan ik", aldus Eyong Enoh tegenover ESPN.

Bashan speelt in dezelfde linie als zijn vader. "Hij is een kleine, slimme middenvelder", zegt Eyong, die erg betrokken is bij de ontwikkeling van zijn zoon. "Hij speelt nu lekker vrijuit, maar vanaf zijn zestiende of zeventiende zal ik hem misschien meer moeten helpen. Dan komt er meer druk, concurrentie en misschien zelfs een contract bij kijken. Daar zal ik hem bij helpen."

Zelf komt de 35-jarige Enoh inmiddels uit voor Ajax Amateurs. "Ik blijf trainen, ik blijf fit. Het is genieten met de jongens." De Kameroener speelt sinds afgelopen zomer voor de amateurclub. "Ik was heel verbaasd dat Ajax ook een amateurtak had. De eerste keer dat ik meetrainde, zag ik meteen dat het niveau van de jongens goed was. Dat was mooi om te merken. Ik heb er plezier in en volgens mij vinden mijn ploeggenoten het ook leuk om met mij te spelen. Ze zeiden aan het begin: Enoh is bij ons, Enoh is bij ons!", lacht hij.

Daarnaast is Enoh ook zijdelings betrokken bij het eerste elftal van Ajax 1. De 55-voudig international begeleidt de Afrikaanse spelers van de club. "Een van mijn grootste fouten is dat ik de taal niet snel heb geleerd", weet Enoh. "Als je bij een nieuwe club komt is het belangrijk dat je snel de taal leert. Als speler moet je snel de cultuur van het land en de club leren kennen. Daar wil ik Afrikaanse spelers bij gaan helpen."