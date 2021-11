Édouard en Ferland Mendy furieus om uiterst pijnlijke persoonsverwisseling

Woensdag, 17 november 2021 om 21:56 • Laatste update: 22:03

Édouard Mendy en Ferland Mendy zijn woedend op de diverse media die hun foto's hebben geplaatst bij artikelen over naamgenoot Benjamin Mendy. Laatstgenoemde kwam dinsdag opnieuw in het nieuws, omdat de linksback van Manchester City is aangeklaagd voor twee extra verkrachtingen. Verschillende media gebruikten bij de bijbehorende artikels echter foto’s Édouard en Ferland Mendy.

Benjamin Mendy wordt ervan verdacht zes verkrachtingen en één aanranding te hebben gepleegd. De linkervleugelverdediger zit sinds augustus in voorlopige hechtenis. Édouard en Ferland Mendy zijn begrijpelijkerwijs boos dat er dinsdag foto’s van hen zijn gebruikt bij het nieuws over hun landgenoot. Édouard en Ferland zijn neven van elkaar, maar hebben geen band met de aangeklaagde Benjamin Mendy.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 ??????! STOP ????????? Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ??????! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Édouard Mendy luchtte woensdagavond op zijn Instagram Stories zijn hart. “Het is triest om te zien dat zwarte mensen in 2021, zowel in Frankrijk als in Engeland, nog altijd gezien worden als iemand zonder naam of herkenbaar gezicht”, schreef de doelman van Chelsea. “Deze fouten lijken toevallig te zijn, maar het tegenovergestelde is waar. Ze zijn juist zeer symbolisch. Het is niet ingewikkeld om twee gezichten te onderscheiden, zeker niet als ze verschillende shirts dragen!”

Upday sincerely apologises for using the incorrect image in a story regarding Benjamin Mendy earlier today. We have rectified the issue and are contacting our image provider over the mislabelled image. Once again, we apologise for any offence caused. — upday (@updayUK) November 16, 2021

Ferland Mendy deelde niet veel later een screenshot van de Instagram Stories van zijn neef op Twitter. “Dank je wel, Édouard!”, schreef de linksback van Real Madrid. “We leven in 2021. Stop, het zal tijd kosten, maar uiteindelijk zullen jullie ons respecteren. Of jullie het nu leuk vinden of niet.” Verschillende media, waaronder upday UK, hebben hun excuses aangeboden voor het gebruik van de verkeerde foto’s.