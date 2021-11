Voorbereiding Bayern verstoord: vier spelers mogen hotel niet in

Woensdag, 17 november 2021 om 20:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Aanscherpingen van de coronamaatregelen in de deelstaat Beieren schoppen de voorbereiding van Bayern München op het aanstaande competitieduel met FC Augsburg door de war, zo weet BILD. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala en Eric Maxim Choupo-Moting mogen door de 2G-verordening het Hotel Maximilian's in Augsburg niet in.

Als gevolg van de opleving van het coronavirus zijn in Beieren de coronamaatregelen verzwaard, waardoor alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen nog in hotels en restaurants mogen komen. Voor Kimmich, Gnabry, Musiala en Choupo-Moting betekent dat dat zij niet met Bayern het hotel in kunnen dat door de rest van de selectie is betrokken. "We maken geen enkele uitzondering van welke aard dan ook", laat een medewerker van Hotel Maximilian's weten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kimmich bevestigde enkele weken geleden al dat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De 26-jarige middenvelder zei te willen wachten tot meer duidelijk is over de langetermijneffecten van de vaccins. De andere drie Bayern-spelers hebben zich niet expliciet over vaccinatie uitgesproken, maar volgens BILD staat vast dat ook zij geen prik hebben genomen. Overigens zat het viertal de afgelopen zeven dagen in quarantaine, nadat Niklas Süle positief testte op het coronavirus. De vier spelers konden de isolatie na een negatieve PCR-test op de zevende dag verlaten.

Bayern kan vrijdag in Augsburg geen beroep doen op Süle, die nog altijd in quarantaine verblijft. Dat geldt inmiddels ook voor Josip Stanisic, die woensdag positief testte. Bayern laat weten dat de 21-jarige rechtsback volledig gevaccineerd is en thuis in isolatie gaat. De club lijkt te kampen met een uitbraak, daar woensdag ook twee stafmedewerkers besmet werden bevonden.