Willem van Hanegem: ‘Het is geen Romario, maar wel een goede spits’

Woensdag, 17 november 2021 om 20:22 • Laatste update: 20:49

Willem van Hanegem snapt niet dat Sébastien Haller bij Ajax zoveel kritiek krijgt. De 27-jarige spits wordt door analisten weleens verweten dat hij in de Eredivisie matig speelt, maar met zijn zeven doelpunten in de Champions League wordt hij ook de hemel in geprezen. “Hij is wel een spits die vaak de 1-0 maakt”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met ESPN.

Van Hanegem kan zich niet vinden in de wisselende meningen over Haller. “Toen hij kwam, zei iedereen: die is zó goed, dat is een geweldige keuze. Dan scoort hij één of twee keer niet en dan zeggen ze: 'Die gozer kan er echt helemaal niks van'”, geeft de Kromme aan. Van Hanegem is juist erg te spreken over de Ivoriaans international. “Hij is wel een spits die vaak de 1-0 maakt, hij maakt niet de vijfde goal. Het is gewoon een goede spits. Het is geen Romário, maar hij is wel een goede spits.”

Met zeven doelpunten uit slechts vier duels hoeft Haller in de Champions League alleen Robert Lewandowski voorrang te verlenen op de topscorerslijst. Volgens Van Hanegem scoort de aanvaller meer in het miljardenbal dan in de Eredivisie omdat hij daar meer ruimte krijgt. “Dat is wel een groot verschil. Niet alleen voor hem, maar voor alle spelers, want tegen Go Ahead Eagles wist er geen van hen een doelpunt te maken.”

Ook in de Eredivisie kwam Haller tot zeven goals, alleen had hij daar twaalf duels nodig. Zowel tegen Heracles Almelo (0-0) als Go Ahead Eagles (0-0) slaagde hij er niet in om Ajax over het dode punt heen te helpen. Dinsdag verloor de aanvaller met Ivoorkust met 1-0 van Kameroen, waardoor hij het WK 2022 misloopt met zijn nationale elftal.