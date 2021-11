Waterreus haalt uit naar ‘Circus Frans Hoek’: ‘Al drie keepers beschadigd’

Woensdag, 17 november 2021 om 19:58 • Jeroen van Poppel

Ronald Waterreus vindt dat Louis van Gaal en zijn keeperstrainer Frans Hoek er op keepersgebied een potje van maken bij Oranje. De oud-doelman van PSV begrijpt weinig van het selectiebeleid van Hoek, die volgens hem inmiddels drie keepers heeft beschadigd. "Het is een duiventil geworden met die keepers, dat vind ik echt bezwaarlijk", zegt Waterreus in de Skiete Willy Podcast.

Van Gaal laat het beleid op het vlak van doelmannen voor een groot deel over aan Hoek, op wie Waterreus dan ook zijn pijlen richt. De oud-international zag hoe Mark Flekken na de afmelding van Justin Bijlow voor de cruciale wedstrijd tegen Noorwegen (2-0) gepasseerd werd voor Jasper Cillessen. "Dat Jasper gekeept heeft en het naar behoren heeft gedaan, is oké. Het heeft resultaat opgeleverd, maar ik vraag me wel af hoe Mark Flekken nu in z'n vel zit."

"In de oorspronkelijke selectie zaten Bijlow, Flekken en Joël Drommel", legt Waterreus zijn bewaar uit. "Wie had je dan opgesteld als hetzelfde was gebeurd met Bijlow? Had je dan ook nog Jasper ingevlogen en die meteen in de goal gezet? Het is best te begrijpen dat je iemand niet laat debuteren in zo'n wedstrijd, maar waarom neem je hem dan mee? Ik vind het allemaal te veel van het goede. Het is een beetje Circus Frans Hoek geworden en dat vind ik heel kwalijk."

Waterreus vindt het wel prijzenswaardig dat Van Gaal zijn vertrouwen uitspreekt in Hoek. "Het is top dat je een keeperstrainer autonoom maakt en de man heeft er ook ongetwijfeld veel verstand van, maar ik heb wel de indruk dat hij één ding vergeten is: het gaat om de keeper, niet om de keeperstrainer. Nu hebben we in vijf interlands zes (in feite vijf, red.) keepers gebruikt, waarvan er op zijn minst drie behoorlijk beschadigd zijn."

Voor Waterreus is het onbegrijpelijk dat er niet meer duidelijkheid wordt geschept over de doelmannen bij Oranje. "Waarom wordt er zoveel gesproken over keepers, waar is dat goed voor? We hebben gewoon een uitstekende keeper. Bijlow heeft zich nu bewezen en zal waarschijnlijk de komende jaren nummer 1 zijn. En we hebben met Jasper Cillessen iemand achter de hand die je op elk gewenst moment in de goal kan zetten, dat heeft hij gister wel bewezen. Ondertussen zitten wij erover te praten, dat je denkt: waar gaat het allemaal over?"

Waterreus voelt erg mee met Flekken en Drommel, die volgens hem niet correct zijn behandeld bij Oranje. "Ze hebben Mark Flekken zo opgehemeld dat ze hem gister niet durfden op te stellen. Daar raakt zo'n jongen beschadigd door", aldus Waterreus. "Als oud-keeper ben ik daar best wel geagiteerd over, want ik vind dat met iemand als Drommel ook heel onzachtzinnig is omgesprongen. Is die nog ziek? Waarom moet je anders Tim Krul weer oproepen, terwijl die met rust wilde worden gelaten. Leg jij mij het maar uit."