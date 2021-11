PSG wil Barcelona met groot machtsvertoon opnieuw ‘beroven’

Woensdag, 17 november 2021 om 19:29 • Laatste update: 19:33

Paris Saint-Germain heeft Diego Almeida een lucratief voorstel gedaan om de jeugdopleiding van Barcelona te verlaten voor de Franse hoofdstad, zo meldt Sport. De zeventienjarige centrale verdediger wordt als een van de grootste talenten van La Masía gezien. Voor Barcelona zou zijn vertrek een nieuwe klap zijn, nadat eerder Xavi Simons en Kays-Ruiz-Azil al hetzelfde pad bewandelden.

Almeida is een van meest veelbelovende talenten van Barça, die al uitkwam voor de nationale jeugdelftallen van Spanje Onder 15 tot Onder 18. De centrale verdediger maakt een goede indruk en dat is de Europese top niet onopgemerkt gebleven. PSG heeft voor Almeida een toekomstplan uitgestippeld en hoopt de verdediger in combinatie met het lucratieve aanbod te verleiden om een transfer te maken. De Spaans-Ecuadoraanse mandekker lijkt echter een voorkeur te hebben om in Catalonië te blijven.

Op 12 februari wordt Almeida achttien jaar en hij heeft een contract bij Barcelona tot 30 juni 2023. Hij moet zijn debuut voor Barça B nog maken, maar hij kreeg op donderdag 11 november wel de kans om met het eerste team mee te trainen. Xavi wilde de jongeling tijdens een van zijn eerste trainingsessies als trainer van Barcelona aan het werk zien. PSG is niet de enige club die achter Almeida aan zit. Ook enkele Italiaanse en Franse clubs zouden belangstelling in de verdediger hebben getoond.

PSG 'beroofde' Barcelona eerder dus ook al van Simons en Ruiz-Atil. De negentienjarige Ruiz-Atil keerde afgelopen zomer echter terug naar Barcelona, nadat zijn contract bij de Franse grootmacht afliep. Onlangs meldde Cadena SER dat ook Simons na het seizoen terug zou kunnen naar Barcelona. Zijn contract loopt medio 2022 af, waardoor de achttienjarige middenvelder vanaf 1 januari vrij is om met geïnteresseerde clubs in gesprek te gaan.