Kheira Hamraoui toont foto van verwondingen: ‘Ik kon me niet verdedigen’

Woensdag, 17 november 2021 om 18:50 • Jeroen van Poppel

Kheira Hamraoui heeft flinke verwondingen overgehouden aan de brute aanval waar de speelster van Paris Saint-Germain in de nacht van 4 op 5 november slachtoffer van werd. Dat blijkt onder meer uit een foto die Hamraoui gedeeld heeft met L'Équipe, waarop blauwe plekken en een snijwond op de achterkant van haar dijbeen te zien zijn. "Ik heb geprobeerd om me te verdedigen met mijn handen, maar dat lukte niet", aldus de 31-jarige middenvelder.

Hamraoui kwam twee weken geleden 's avonds laat terug van een feestje dat werd georganiseerd door PSG. Ze bevond zich met Aminata Diallo en een andere ploeggenoot in een auto, toen gemaskerde mannen de speelsters opzochten. Diallo zat aan het stuur. De mannen trokken Hamraoui uit de auto en sloegen haar minutenlang met een metalen staaf op armen en benen, alvorens te vluchten. Het slachtoffer moest meerdere hechtingen laten plaatsen in haar armen en benen door de mishandeling.

Se acuerdan de la futbolista Kheira Hamraoui pues tras recibir hace unas semanas un brutal agresión su pierna termino así, aun se sigue investigando el caso.#lesion #futbolfemenil pic.twitter.com/D6Tl57XsgW — Andrik Cartagena (@AndrikCartagena) November 17, 2021

Buiten de korte quote wil Hamraoui niet reageren op de zaak. "Het was een zeer gewelddadige aanval", laat haar advocaat weten in een persbericht. "De aanvallers sloegen haar vooral op haar benen en voeten, wat zeer duidelijk aangeeft dat ze haar professionele carrière wilden schaden." De advocaat laat weten dat Hamraoui ‘aanzienlijke fysieke en psychologische schade’ heeft opgelopen. Ze is nog onder medische en psychologische behandeling, maar wil op termijn terugkeren bij PSG en het Franse nationale elftal.

In het onderzoek naar de grove aanval op Hamraoui zijn nieuwe ontwikkelingen. Eerder kwam Le Monde met het nieuws dat de naam van Éric Abidal naar voren is gekomen, omdat de telefoon van Hamraoui op naam staat van de oud-linksback van Barcelona. De openbaar aanklager van Marseille bevestigde vervolgens dat Abidal binnenkort gehoord zal worden. L'Équipe voegt daar woensdag aan toe dat ook de rol van zijn vrouw Hayet Abidal wordt onderzocht. Zij zou een wraakactie uitgevoerd kunnen hebben, omdat Hamraoui met Abidal naar bed zou zijn geweest. De aanvallers beten het slachtoffer tijdens hun aanslag iets toe over 'vreemdgaan met getrouwde mannen'.