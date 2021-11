Barcelona heeft slecht nieuws over budget; terugkeer Iniesta niet uitgesloten

Woensdag, 17 november 2021 om 18:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:17

Barcelona kan in de winterse transferperiode geen enkele nieuwe speler aantrekken, zo meldde technisch directeur Mateu Alemany (rechts op de foto) woensdag bij de presentatie van Dani Alves. De Catalanen moeten eerst spelers verkopen om budget vrij te maken voor versterkingen. "Op dit moment is er geen mogelijkheid in de winter, maar we werken eraan", aldus Alemany.

Eerder werd door AS nog een winters transferbudget van tien miljoen euro genoemd, maar het probleem zit voor Barcelona in de salarislimiet. "We kunnen Xavi en de rest van de nieuwe technische staf inschrijven en zitten dan aan de limiet van ons salarisbudget", aldus Alemany. "We gaan onze opties bekijken en gaan in overleg met de nieuwe coach over zijn behoeften. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we onze mogelijkheden met betrekking tot Financial Fair Play kunnen vergroten." In LaLiga zijn de regels voor Financial Fair Play streng: zo mogen de salariskosten niet meer dan zeventig procent van de omzet bedragen.

Barcelona zal in januari proberen om overbodige spelers van de hand te doen. Samuel Umtiti en Philippe Coutinho behoren tot de voornaamste kandidaten, maar gezien hun torenhoge salarissen ligt een vertrek moeilijk. Dinsdag meldde Sport nog dat Coutinho, de best betaalde speler van de club, geen intentie heeft om Barça in de winter te verlaten. Umtiti wil onder Xavi voor een nieuwe kans gaan. De Fransman kwam onder Ronald Koeman niet in aanmerking voor speelminuten.

Bij de presentatie van de 38-jarige Alves, die volgens Spaanse media de slechtst betaalde speler uit de selectie wordt, was ook Joan Laporta aanwezig. De president van Barcelona werd gevraagd naar de mogelijkheid om in te toekomst ook andere clubiconen terug te halen. Daarbij werden de namen van Lionel Messi en Andrés Iniesta genoemd. "Ik sluit niets uit", aldus Laporta. "Het is gebeurd met Dani, die ook een aanzienlijke financiële inspanning heeft gedaan. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar Leo en Andrés zijn exceptionele spelers, die nog altijd actief zijn. We zullen ze altijd in onze gedachten houden, maar op dit moment staan ze onder contract bij andere clubs." Messi (34) ligt tot medio 2023 vast bij Paris Saint-Germain, terwijl Iniesta (37) tot begin 2024 verbonden is aan het Japanse Vissel Kobe.