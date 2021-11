Raiola lijkt te hinten op vertrek: ‘December is de maand van de dromen’

Woensdag, 17 november 2021 om 17:47 • Laatste update: 17:49

Mino Raiola heeft zich op cryptische wijze uitgelaten over de toekomst van Paul Pogba, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Manchester United. De zaakwaarnemer werd op een bijeenkomst in Rome gevraagd naar een mogelijke terugkeer van de Fransman naar Juventus. Raiola antwoordde dat de fans ‘vooral moeten blijven dromen’ en vindt het nog te vroeg voor verdere speculaties.

“Dromen is gratis, degenen die niet dromen zijn dood”, stak Raiola van wal. “Ik verbied niemand om te dromen, ik droom elke dag, dus laten we vooral dromen, dat is goed voor je. Dan zien we wel of ze realiteit worden.” Pogba wordt al sinds zijn transfer van Juventus naar Manchester United in 2016 voor 105 miljoen euro in verband gebracht met een terugkeer naar la Vecchia Signora, daar zijn huwelijk met United nooit echt gelukkig is geweest. Ook Real Madrid wordt vrijwel elke transferperiode genoemd in combinatie met de middenvelder.

Raiola hield het dromenthema nog even aan om verdere speculatie de kop in te drukken. “December is de maand van de dromen, met Kerst en de feestdagen. Het is nog te vroeg, laten we zien wat er gebeurt. Ik weet niet waarom, maar in Engeland worden zelfs de doden wakker als ik over Pogba praat. Dus het is beter om er niet over te praten. Ook omdat een paar oud-spelers van Manchester United dan niks om over te praten te hebben, als ze het niet over mij en Pogba kunnen hebben.” De zaakwaarnemer sneerde daarmee onder anderen naar Paul Scholes, die na afloop van Manchester United – Liverpool (0-5) zijn kritiek op Pogba niet onder stoelen of banken stak.

Raiola betitelde zijn cliënt het afgelopen jaar meermaals als ‘ongelukkig’ en claimde dat zijn carrière bij the Red Devils ‘over’ was. Het huidige seizoen van Pogba toont weinig verbetering: in dertien duels wist de boomlange middenvelder nog niet één keer te scoren en moest hij het vaak doen met invalbeurten. Ook kreeg hij een domme rode kaart in de thuisblamage tegen Liverpool. Momenteel is Pogba vanwege een dijbeenblessure nog zo’n negen weken uit de roulatie en mist hij onder meer de cruciale Champions League-duels van zijn club met Villarreal (23 november) en Young Boys (8 december).