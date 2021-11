Schuldeisers zitten Van Wermeskerken op de hielen; faillissement dreigt

Woensdag, 17 november 2021 om 16:48

Sushi Roku, de Zwolse sushitent Sai van Wermeskerken, dreigt failliet te gaan, weet RTV Oost. De verdediger van PEC Zwolle begon zijn eigen zaak in april van dit jaar, maar kreeg het de laatste maanden niet voor elkaar om het personeel uit te betalen. Ook heeft Van Wermeskerken schuldeisers achter zich aan, waaronder een aannemer die 40.000 euro tegemoet wil zien van de voetballer. De schuldeisers bereiden nu een faillissementsaanvraag voor, weet de omroep.

Het zakelijke conflict loopt al een tijdje rond Van Wermeskerken. Het gedupeerde personeel, waarvan sommigen tienduizenden euro's tegoed hebben, namen een advocaat in de hand om hun gelijk te halen. "Zo'n zaak als deze heb ik nog nooit meegemaakt", zegt raadsman Pascal Reichenbach. "Nadat dit verhaal vorige maand in de media kwam, ben ik door tal van mensen benaderd die nog geld van Shinya Nabae (zakelijke partner van Van Wermeskerken, red.) zeggen te krijgen. Van mensen uit Nederland tot een ondernemer uit Duitsland en een partij uit Japan."

De partij uit Japan zou een groep investeerders zijn, die afkomstig is uit het netwerk van Van Wermeskerken en onder meer enkele voormalig profvoetballers herbergt. Ze investeerden tonnen in zaken van Nabae, maar zagen daar geen cent van terug. Ook is er in het westen van het land een ondernemer die een restaurant zou hebben verkocht voor zo'n 140.000 euro. Na een aanbetaling van 29.000 euro zou Nabae echter geen cent meer hebben betaald. Het betreffende restaurant is inmiddels failliet. Ook in het geval van Sushi Roku ziet Reichenbach het somber in. "Een faillissement is onvermijdelijk", besluit de advocaat.

Van Wermeskerken omschreef de aantijgingen in een eerdere reactie als 'moedwillige pogingen om hem als profvoetballer te schaden'. "Jammer, want zulke zaken horen besproken te worden door advocaten", zei hij tegen De Stentor. "Zakendoen is zeker niet gemakkelijk. Ik heb veel dingen geleerd en zal hard blijven werken. In het voetbal en het bedrijfsleven.” De deuren van het restaurant van Van Wermeskerken zijn inmiddels gesloten.