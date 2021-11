Tim Receveur: ‘Sommige jongens gaan expres naakt heel dichtbij staan’

Woensdag, 17 november 2021 om 16:08 • Laatste update: 16:14

In de nieuwe serie StadionSpieker brengt Voetbalzone een bezoek aan de mooiste stadions van de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste aflevering leidt aanvoerder Tim Receveur ons rond in het Yanmar stadion van zijn club Almere City. De club uit Flevoland staat momenteel op een teleurstellende achttiende plaats, terwijl Almere City vorig seizoen bovenin meedraaide en uiteindelijk vierde werd.

Receveur is een bekend gezicht in de Keuken Kampioen Divisie. De dertigjarige verdedigende middenvelder begon bij AGOVV Apeldoorn en verhuisde nadat de club uit het betaald voetbal verdween naar Almere City. Na een aantal jaar in Almere probeerde Receveur het in de Eredivisie bij VVV-Venlo en speelde hij een seizoen bij De Graafschap in de toenmalige Jupiler League. Sinds 2018 is hij weer terug bij Almere City, waar hij niet meer weg te denken is uit de basis en zelfs is uitgegroeid tot aanvoerder. In gesprek met presentator Kalum van Oudheusden loopt Receveur door het Yanmar Stadion en vertelt hij over zijn leven als prof bij Almere City.

Het is bekend dat er veel voor spelers uit de Eredivisie gedaan wordt, maar ook een niveau lager worden spelers in de watten gelegd. Bij Almere City wordt er dagelijks gezond voor de spelers gekookt en zelfs de onderbroeken worden gewassen, al brengt dat ook de nodige risico’s met zich mee. Receveur legt uit: “Sommige jongens pakken ook onderbroeken die helemaal niet van hen zijn. Björn Borg, Calvin Klein: de dure merken zijn altijd als eerste weg.”

Ondanks dat is er volgens Receveur toch veel voetbalhumor in de kleedkamer. “Sommige jongens gaan expres naakt heel dichtbij staan omdat ze weten dat anderen dat ongemakkelijk vinden. Sowieso zijn de jongens die naakt douchen vaak het gekst, ze lopen weleens naakt de fysioruimte binnen bijvoorbeeld.” Gevraagd naar zijn leukste anekdote verwijst Receveur naar een wedstrijdbespreking. “We hadden een wedstrijdbespreking. De computer gaat aan en er stond nog allemaal porno op.”



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma's.