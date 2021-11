Alves krijgt met opvallende outfit alle ogen op zich gericht bij presentatie

Woensdag, 17 november 2021 om 14:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:18

Dani Alves is woensdagmiddag officieel gepresenteerd als speler van Barcelona. De verdediger, die zich opmaakt voor zijn tweede termijn in Camp Nou, deed dat in een bijzondere outfit. Alves verscheen namelijk op slippers, zoals hij dat ook in 2008 deed. De Braziliaan ondertekende vervolgens in het bijzijn van president Joan Laporta op blote voeten zijn contract en sprak de aanwezige Barça-fans toe.

"Sommige dingen moet je niet veranderen", zei Alves over zijn schoenkeuze. Toen de verdediger in 2008 door Barcelona werd overgenomen van Sevilla deed hij exact hetzelfde. Eerder op de dag werd al bekend dat Alves bij Barcelona gaat spelen met rugnummer 8, dat hij naar eigen zeggen gaat dragen als ‘bescheiden eerbetoon’ aan Andrés Iniesta en Hristo Stoichkov, die met hetzelfde nummer speelden in het Camp Nou. Dani Alves speelde van 2008 tot 2016 voor Barcelona met de rugnummers 20, 2, 22 en 6.

Flip flops in 2008 Flip flops in 2021@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/vpchCXErE3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

Dani Alves is op toespraak van Xavi naar Barcelona gekomen, zo gaf hij aan bij zijn presentatie. "Xavi weet wat wat ik denk en hoe we het voetbal beleven", zei de rechtsback. "Dat vergrootte mijn kans. Toen hij belde om vragen of ik geïnteresseerd was, zei ik: 'Het is Barç. En als Barça me nodig heeft, ben ik er klaar voor. Als ik gratis moet spelen, speel ik gratis. Het maakt niet uit hoe.' Vanaf dat telefoontje zat ik al bij Barça. De manier waarop maakt niet uit. Ik heb vijf jaar geleden al tegen Xavi gezegd dat hij terug zou keren als trainer bij Barcelona."

Dani Alves tekende zijn contract bij Barcelona op zijn blote voeten

"Met de kleedkamer gaat het een stuk beter, nu ik er ben", zei Alves met een knipoog. "Ik denk dat we positief moeten zijn en moeten begrijpen dat je dingen bereikt door hard te werken en sterk te zijn. Dan zullen we weer prijzen winnen." De Braziliaan nam uitgebreid de tijd om op blote voeten een ronde te maken door Camp Nou. "Dit ruikt naar Camp Nou. Dit ruikt naar prijzen. Dit ruikt naar bekers", sprak de man die 23 titels won met Barcelona en in totaal 46 prijzen in zijn kast heeft staan.

This is where the fun begins@DaniAlvesD2 pic.twitter.com/xZstBITOTv — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2021

Na de voorstelling van Alves nam Laporta het woord. "Vandaag is een geweldige dag", voegde de president eraan toe. "Dani is een buitengewone speler met veel talent. Dit is een geweldig geschenk voor de club. De raad van bestuur, het technisch secretariaat en de coach zijn verheugd om zijn ziel en karakter in de ploeg te kunnen brengen. Het is indrukwekkend. Verder spreekt het voor zich: Visca Barça, Visca Catalunya en Visca Dani Alves".