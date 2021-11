Supporters van Manchester United van bed gelicht door politie

Woensdag, 17 november 2021 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

De politie in Engeland heeft dinsdag tien supporters van Manchester United van hun bed gelicht. Aanleiding zijn de ongeregeldheden voorafgaand aan het thuisduel met Liverpool in mei van dit jaar, toen supporters het veld op Old Trafford betraden en het vertrek van de familie Glazer eisten. Er werden onder meer arrestaties verricht in Chadderton, Lancashire en Cheshire. In totaal zijn tien mannen van tussen de 20 en 51 jaar opgepakt. Zij blijven voorlopig vastzitten in afwachting van een verhoor.

In mei van dit jaar ging het helemaal mis voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Liverpool, toen supporters bij het stadion bijeen kwamen om te protesteren tegen de Glazers, de Amerikaanse eigenaren van de club. Enkele honderden supporters wisten zich toegang tot het stadion te verschaffen en zetten hun actie binnen voort, waar vuurwerk werd afgestoken en ongeregeldheden plaatsvonden. De wedstrijd tegen Liverpool moest om die reden worden afgelast. Spelers van Manchester United en Liverpool verbleven op het moment van de protestactie in een nabijgelegen hotel, waardoor zij van dichtbij getuigen waren van de chaos.

Bij de acties raakten onder meer een aantal agenten gewond, nadat fans fakkels en flessen naar de politie gooiden. Na afloop van de incidenten werd een grootschalig onderzoek ingesteld, wat tot op heden heeft geleid tot de arrestatie van achttien personen, van wie er vijf zijn aangeklaagd. "We willen benadrukken dat de gebeurtenissen in mei enorme indruk hebben gemaakt. Het geweld en de verstoring in mei, met name tegen de politie, was volkomen onaanvaardbaar en onnodig", zei rechercheur-inspecteur Andy Fallows in een verklaring voorafgaand aan de arrestatiebevelen.

"Ons team heeft vanaf mei elke dag keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen worden geïdentificeerd en de gevolgen van hun acties onder ogen zien", vervolgt Fallows. "De arrestaties van vandaag zijn een belangrijke stap voorwaarts in onze toewijding om dit te doen. We geven ook beelden vrij van mannen met wie we graag willen spreken. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die ons geloofwaardige informatie kunnen geven ter ondersteuning van de identificatie. Deze mensen hebben zich verschrikkelijk gedragen, ze hebben zichzelf in de steek gelaten, onze nationale sport te schande gemaakt en de stad Manchester in de steek gelaten."