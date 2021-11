Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaan definitief door zonder publiek

Er gaat de komende weken gewoon gevoetbald worden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, zo heeft de KNVB woensdag bevestigd richting de clubs. Veel clubs riepen op tot uitstel zolang supporters niet welkom zijn door de huidige coronamaatregelen, maar daar gaat de voetbalbond niet in mee. Woensdagochtend werden de profclubs in een speciale videobijeenkomst bijgepraat voor de KNVB.

Het besluit houdt in dat alle wedstrijden in het betaald voetbal tot zeker zaterdag 4 december achter gesloten deuren worden afgewerkt. De KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie kwamen na afloop van de corona persconferentie van vrijdag met een gezamenlijk statement om de komende speelrondes uit te stellen, maar dat gaat er niet van komen. De hoop is dat er vanaf 4 december weer met publiek gespeeld kan worden. In samenspraak met het demissionaire kabinet wordt gewerkt aan een compensatieregeling voor gederfde inkomsten.

"Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven", schrijft de KNVB in een officiële verklaring. "Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Gelukkig is het kabinet gevoelig voor het feit dat voetbalclubs financiële schade leiden doordat ze zonder publiek moeten spelen en wordt in overleg met ons een compensatieregeling uitgewerkt. Door te voetballen werken we mee aan de oplossing. Maar we willen wel graag van ‘Den Haag’ horen wat er nodig is om zo snel mogelijk weer met volle tribunes te mogen spelen. Want daar draait het betaald voetbal vooral om."

Het thema leidde de voorbije dagen tot veel discussie. Spelers zouden een winterstop juist wel zien zitten, trainers waren erop tegen omdat zij een druk schema zien na de jaarwisseling met alle gevolgen van dien. Het Algemeen Dagblad concludeerde eerder al dat er voldoende aanwijzingen waren om door te spelen zonder publiek. Dat een officiële aankondiging van de KNVB niet eerder naar buiten is gebracht, zou ermee te maken hebben dat het debat in Den Haag nog moest worden gevoerd. Het moet namelijk duidelijk worden dat de clubs vanuit de overheid moeten kunnen rekenen op compensatie.

Onder meer Feyenoord en PSV hadden graag gezien dat de competitie was uitgesteld. Voor de Rotterdammers kost een leeg stadion per wedstrijd zo’n 900.000 euro, terwijl PSV-directeur Toon Gerbrands sprak over een miljoen euro. Onder meer Ajax-trainer Erik ten Hag heeft als voorkeur om door te voetballen. “Er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen”, zei Ten Hag zondag bij ESPN.