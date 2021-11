De Roon deelt plaagstoot uit aan Van Gaal: ‘Wat een team’

Woensdag, 17 november 2021 om 12:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Je kunt er tegenwoordig je klok op gelijk zetten. Als Marten de Roon een belangrijke wedstrijd heeft gespeeld met Atalanta of het Nederlands elftal, neemt hij met zichzelf, ploeggenoten of tegenstanders de maat op social media. Dit keer moet Louis van Gaal het ontgelden. De bondscoach van Oranje moest het duel met Noorwegen noodgedwongen in zijn rolstoel vanuit een skybox coachen en krijgt daags na de 2-0 zege een jolige sneer van zijn middenvelder. De Roon heeft zijn oefenmeester, die zich in een golfkarretje begeeft, in de teamfoto geplakt. "Wat een team", luidt de begeleidende tekst.